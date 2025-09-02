Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya da hazır bulundu.

- Tuğcu

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu yaptığı açıklamada, hükümetin grevleri yasaklayarak sorunları diyalogla çözmekten kaçtığını savundu. Bu yıl içinde ikinci kez grevlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendiğini belirten Tuğcu, “Altmış gün sonra bu yasak bitecek. Kıb-Tek’i bugünkü noktaya getiren, sorunlara çözüm üretmeyen hükümet ile onun atadığı basiretsiz yönetim kurullarıdır” dedi.

Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’nde mevcut kurulu gücün yalnızca bir bölümünün kullanılabildiğini, makinelerin bakımsızlık ve yatırım eksikliği nedeniyle devre dışı kaldığını iddia eden Tuğcu, geçen yıl yaşanan arızalar sonrası sendikanın “sabotajla” suçlandığını belirterek, “Bir yıl geçti, bu soruşturma hangi aşamadadır?” diye sordu.

Santralde yaşanan sıkıntıların çalışanlardan değil, Kıb-Tek yönetiminden kaynaklandığını ileri süren Tuğcu, bakım ve yatırımların zamanında yapılmamasının büyük maddi kayıplara yol açtığını savundu.

Tuğcu, sendikanın resmi web sayfalarında yapılan paylaşımlar nedeniyle personele soruşturmalar açıldığını ve görev yerlerinin değiştirildiğini iddia ederek, “Gerçek sorumlular emekçiler değil, yönetimdir” ifadelerini kullandı.

Mali polis ve yargı mercilerine de çağrı yaparak Kıb-Tek’teki usulsüzlük iddialarının soruşturulmasını isteyen ve grev yasağının geçici olduğunu söyleyen Tuğcu, “Bu yasak son kez konulmuştur, 60 gün sonra kalkacak” dedi.

- Bıçaklı

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da devlet yönetmenin ciddi bir sorumluluk olduğunu belirterek, hükümet ve Kıb-Tek yönetiminin görevini yerine getirmediğini savundu.

Bıçaklı, Kıb-Tek’in asli görevinin halka kesintisiz ve ucuz enerji sağlamak olduğunu belirterek, yatırım ve bakım yapılmadığı için ülkenin karanlıkta kaldığını ancak suçun çalışanlara yüklendiğini öne sürdü.

Bıçaklı, sendikaların halkı mağdur etmemek için bugüne kadar esnek davrandığını belirterek, altı ay önce Kıb-Tek yönetimine sorunları yazılı olarak ilettiklerini, çözüm sözü verilmesine rağmen hiçbir adım atılmadığını, bunun yerine çalışanlara sürgün ve soruşturmalarla baskı yapıldığını iddia etti.

Bıçaklı, anayasal bir hak olan grevin ikinci kez yasaklandığını da hatırlatarak, “60 gün sonra üçüncü kez yasak konulamaz. Bizim amacımız illa grev yapmak değil, sorunların çözülmesidir. Hükümet, sendikalarla masaya oturup çözüm üretmelidir” diye konuştu.

- Serdaroğlu

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, enerji krizinin temelinde yönetimsel sorunlar bulunduğunu savundu.

Serdaroğlu, Kıb-Tek yönetiminin şeffaflıktan uzak olduğunu ve yanlış politikalarla kurumu zarara uğrattığını öne sürerek, “Toplum yönetsel hataların bedelini ödüyor, halk çile çekerken yöneticiler koltuklarında sefa sürdüklerini sanıyor” dedi.

EL-SEN’in mücadelesine destek verdiklerini belirten Serdaroğlu, geçmişte Toprak Ürünleri Kurumu’nda da benzer usulsüzlükler yaşandığını iddia ederek, aynı kişilerin bugün Kıb-Tek yönetimine getirildiğini söyledi.

Serdaroğlu, mevcut grev yasağının sorunları çözmek amacıyla değil, sadece sessizlik sağlamak için konulduğunu belirterek, yanlış enerji politikalarının halkı mağdur ettiğini savundu. Topluma da çağrı yapan Serdaroğlu, artık gerçeklerin görülmesi ve yanlışları yapanlardan hesap sorulması gerektiğini söyledi.

- Yalınkaya

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ise konuşmasında EL-SEN’in grev kararına getirilen yasağın kabul edilemeyeceğini, sorumluluğun çalışanlara değil yönetime ait olduğunu söyledi.

Yalınkaya, elektrik meselesinin ülkede yeni bir sorun olmadığını ve yıllardır aynı sıkıntıların dile getirildiğini belirterek, çalışanlara suç yüklenerek krizin örtbas edilmeye çalışıldığını, emekçilerin zor koşullarda hizmet verirken asıl sorumluların hesap vermekten kaçtığını savundu.

Halkın yıllardır yanlış enerji politikalarının bedelini ödediğini ve ülkenin kaynaklarının belli çevrelere aktarılırken halkın karanlıkta bırakıldığını iddia Yalınkaya, hükümetin ve Kıb-Tek yönetiminin halkı mağdur eden kararlar aldığını ileri sürdü.

Kıbrıs Türk halkının mücadeleci bir kimliğe sahip olduğunu ve boyun eğmeyeceğini söyleyen Yalınkaya, "Kıbrıs Türk'ü çok efendidir. Ama bir o kadar da asidir. Boyun eğmez kimseye. Bunu da böyle bilsinler” dedi.