01.09.2025 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Alayköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Necat BOZKUŞ (E-49), iskele üzerinde demir kiriş montajı yaptığı sırada, yaklaşık 3 metre yükseklikten büz makinesi üzerine düşmesi sonucu yaralanmıştır.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ el parmaklarında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.