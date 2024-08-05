Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve derneğin eski başkanlarından oluşan heyet ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nın ülkenin en köklü derneklerinden biri olduğunu kaydetti ve ülke sporuna ışık tuttuğunu vurgulayarak, ülke gençlerine yön verdiğini ifade etti.

Spor alanında izolasyon ve ambargolar altında olan Kıbrıs Türk gençliğinin, tüm bu sorunları aşabilmesi için doğru yönlendirmelere ihtiyacı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, dernek başkan ve üyelerinin yaptığı çalışmaların önemine değindi ve çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ederek, başarılar diledi.

Spor yazarlarının değerlendirmelerinin, yaptığı yorumların gençlerin yolunu aydınlatmaya yardımcı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sporun her dalında, destek sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye Milli Takımında finale kalan Buse Savaşkan’ı tebrik ederek, başarılarının artarak devam edeceğine duyduğu inancı da sözlerine ekledi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nazik daveti üzerine teşekkür ederek, işbirliği içerisinde derneği daha ileriye taşımak ve gençlere ışık tutmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.