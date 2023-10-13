Tatar, Bakü’deki Ada Üniversitesi’nde konferans verdi

“Azerbaycan’ın bundan sonra üreticilerimiz için yeni bir pazar olabileceğine inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ve Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesiyle Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin çok daha farklı bir konuma geleceğine inanç belirtti.

Tatar, Azerbaycan ve diğer Türk devletleri ile ilişkileri geliştirerek, geleceğe umutla bakabilmenin her halkın olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü’deki Ada Üniversitesi’nde konferans verdi. Konferans, Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlatan KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın video gösterimi ile başladı.

Ada Üniversitesi Rektörü Hafiz Paşayev konferans öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, üniversitede ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın biyografisi hakkında bilgi verdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konferanstaki konuşmasına, üniversitede olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başladı. Kıbrıs’ın en güzel ve en önemli adalardan biri olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz’de kritik bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın tarihçesi hakkında da bilgiler verdi.

Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yönetimi dönemi hakkında da bilgi veren Tatar, İngilizlerin desteği ile Kıbrıs adasına birçok Yunanlı’nın göç ettiğini ve Kıbrıs Rumlarının nüfusunun arttığını kaydederek, Rumların, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için büyük uğraş verdiğini söyledi. Tatar, Rumların saldırıları sonucu birçok Kıbrıs Türkü’nün hayatını kaybettiğini ve birçoğunun da başka ülkelere göç ettiğini ifade etti. “Biz çok acı çektik” diyen Tatar, Türkiye’nin 1974’te adaya müdahalesiyle Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuştuğunun altını çizdi.

1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kıbrıs Türklerinin silah zoruyla atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun üzerine Kıbrıs Türklerinin kendi devletini kurduğunu anlattı. Kıbrıs müzakerelerinin uzun süre federasyon zemininde devam ettiğini ifade eden Tatar, artık bu konuda yeni bir siyaset yürüttüklerini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni siyaseti anlatmak için büyük destek verdiğini kaydeden Tatar, Kıbrıslı Rumların Annan Planı’na “hayır”, Kıbrıslı Türklerin “evet” demesine rağmen Kıbrıslı Türklere verilen sözlerin tutulmadığını ve ambargolar ile izolasyonların devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, buna karşın Rumların Avrupa Birliği’ne üye yapıldığını kaydetti.

-“Bizler tek millet üç devlet”

Azerbaycan’ın gerçek bir kardeş olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimiz aynı milletin evlatları olarak kaderimiz bir, geçmişimiz bir, kültürümüz bir, milli değerlerimiz bir, maneviyatımız bir, dolayısıyla bizler tek millet üç devlet” vurgusu yaptı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’ne sahip çıktığını, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşabilmesi için uluslararası sıkıntılara rağmen iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Tatar, “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşliği bizleri birbirimize bağlayan çok büyük güçtür” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın ziyaretinin çok da kolay bir ziyaret olmadığını belirterek, çünkü bütün dünya, özellikle Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın kışkırtmasıyla Kıbrıs Türklerini nasıl diz çöktürecekler ve nasıl izolasyonlar altında tutacaklar diye uğraş verdiklerini ifade etti. Tatar, “Bizleri Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama etmek isteyen ve ona göre siyaset geliştiren, uluslararası baskılarla önümüzü tıkayan bir zihniyete karşı mücadele veriyoruz” diye konuştu.

Tatar, KKTC’nin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasıyla ve Azerbaycan’ın desteğiyle ilerleyen dönemlerde diplomatik, ekonomik, siyasi ilişkilerin geliştirilmesiyle Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin eskiden çok daha farklı bir konuma geleceğini beklediğini vurguladı.

-“Çok büyük ilgi gördük”

Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Azerbaycan’da temaslarda bulunduklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının kültürünü, geleneklerini Azerbaycan’a gelen heyetle birlikte tanıttıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, çok büyük bir ilgi gördüklerini ve bu nedenle çok mutlu olduklarını kaydetti.

Böylesine önemli bir üniversitede KKTC ile ilgili bilgileri paylaşmanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Benim için fevkalade tarihi bir gün” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim buralara gelmemiz ve konuşmalar yapmamız hiç de kolay değildir. Uluslararası birtakım baskılar vardır, bize yapılan haksızlıklar vardır ama ben buradayım ve bu konuşmayı yapıyorum. Hepinize bir kez daha teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kardeşlik bağları ile bu mücadeleyi verdiklerini ifade eden Tatar, Azerbaycan ve diğer Türk devletleri ile ilişkileri geliştirerek, geleceğe umutla bakabilmenin her halkın olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

Azerbaycan’ın Karabağ zaferini kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz için çok dua ettik” dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemenliği kabul edilmediği sürece Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, egemenlik kabul edilirse sürdürülebilir, adil bir çözüm bulunabileceğini kaydetti.

1960 anlaşmalarından kaynaklanan egemenlik haklarını kullanarak, Türk askerinin adada bulunduğunu ifade eden Tatar, Türk askerinin güvenlik ve barışı tesis ettiğinin altını çizdi.

Konferansa katılanlara teşekkür eden Tatar daha sonra, katılımcıların sorularını yanıtladı.

İki ülkenin gençleri arasındaki ilişkilerin geliştirilebileceğini söyleyen Tatar, KKTC’deki üniversitelerde Azerbaycan’dan öğrencilerin eğitim gördüğünü, birçok turist geldiğini ve iş insanlarının yatırım ve ticaret yapmak için KKTC’ye geldiğini belirtti.

-“Azerbaycan bundan sonra yeni bir pazar olabilir”

“Sanayi ve tarımsal üretim konusunda ortak çalışmalar yapılabilir mi?” sorusu üzerine Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden adaya su getirildiğini ve bu sayede tarımsal üretimin arttığını söyledi. Özellikle Güzelyurt bölgesinde narenciye üretildiğini ve yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Tatar, Azerbaycan’ın bundan sonra üreticiler için yeni bir pazar olabileceğine inanç belirtti. Tatar, Türk devletlerinin birbirleri arasında ticaret yapmalarının önemine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar konferansın ardından Azerbaycan basının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve gazetecilerin sorularını da yanıtladı.