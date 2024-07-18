Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil başkanlığındaki 20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama Dayanışma ve Kültür Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, “Sizlerin Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasındaki süreçte hep Kıbrıs Türkleri ile birlikte olduğunuzu biliyorum ve hizmetlerinizi çok önemsiyorum, çok değerli buluyorum” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde dernek heyetinin Kıbrıs Türklerinin yine yanında olmalarından ve milli davaya olan inançlarından dolayı duyduğu büyük memnuniyeti dile getiren Tatar, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil’e yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

- “İki devletli bir antlaşma siyasetinden geri adım atılmayacak”

Kıbrıs Türk halkı olarak çok acılar çektiklerini, Kıbrıs Barış Harekâtı ile yeniden hayata dönüldüğünü kaydeden Tatar, 15 Temmuz Yunan cuntasının yaptığı darbenin ardından Kıbrıs Türklerinin tamamen adadan silinmesinin hedeflendiğini, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan tek taraflı müdahale hakkı ile adaya asker çıkarması ile Kıbrıs Türklerinin varlığını sürdürebildiğini söyledi.

50 yıldır önemli gelişmelerin yaşandığını ve KKTC’nin her geçen gün birçok alanda uluslararası engellere rağmen gelişmekte olduğunu belirten Tatar, iletişim çağında Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı bağların her alanda daha da güçlenmekte olduğunu kaydetti.

Federal çatıda Avrupa Birliği’ne girilmesi halinde ‘sıfır garanti sıfır asker’ şartı ile Türkiye’nin adadan çekilmesi ve garantörlüğünün son bulmasının asla kabul edilemez olduğunu belirten Tatar, egemenlik temelinde iki devletli bir antlaşma siyasetinden geri adım atılmayacağını söyledi.