Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy’deki otobüs kazasında yaralanan öğrencileri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hastane girişinde ailelerle sohbet ederek yaralı çocuklarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tatar Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun konu hakkındaki bilgilendirmelerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yenierenköy'de bugün kaza yapan okul minibüsü ve geçtiğimiz gün Boğaz bölgesinde alev alıp yanan otobüsümüz, bizlere daha dikkatli davranmamız konusunda ve özellikle toplu taşımacılık yapan firmaların araç bakım ve onarım konularında daha hassas olması bağlamında bir ders niteliğinde olmalıdır. Birçok canın emanet edildiği toplu taşıma şoförleri ise bunun bilinci ile hareket etmelidir. Meydana gelen kazalarda can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olsa bile yaralanan insanlarımızın olması canımızı yakmakta, vicdanımızı zedelemektedir. Dolayısıyla, gerek ilgili bakanlık ve polis teşkilatının araç kontrollerinde daha hassas olması gerekse firmalarımızın hizmet içi eğitimlere ve araç bakımlarına daha fazla önem vermesi gerekmektedir.

Yaralanan tüm öğrenci ve vatandaşlarımıza acil şifalar diler, benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni ederim."