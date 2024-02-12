Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının, geleceğe Türkiye ile emin adımlarla yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Tatar, 6 Şubat depremindeki acıları Kahramanmaraş halkıyla birlikte yaşadıklarını kaydederek, yaraların en erken zamanda sarılması ve Kahramanmaraş’ın daha güçlü bir şekilde inşa edilmesi dileğinde bulundu.

Kahramanraş’ta verilen destansı mücadelenin Türk milletinin şanlı tarihinde yerini aldığını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesine dikkat çekti, Türk milletinin tarihte asla bağımsızlığından ödün vermediğini söyledi.

KKTC’ye yapılan haksızlık ve saldırılarının Türk dünyasını birbirine daha da kenetlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlere düşen görev, milli değerlere, örf, adet, gelenek ve göreneklere ve her türlü zenginliğimize sahip çıkarak geleceğimizi şekillendirmektir” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye giden Tatar, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü törenine katılarak, bir konuşma yaptı.

Tören kapsamında ilk program, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından karşılanması ve İstiklal Madalyası’nın bayrağa takılmasıyla yapıldı. Ardından, askeri araç üzerinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın halkı selamlaması ile başlayan Valilik Meydanı’ndaki törende, günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler yapıldı.

-“Hayatlarını kaybeden insanlarımızın acısı, ailelerin feryadı bizlerin de olmuştur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının Kahramanmaraş halkına sevgi ve saygılarını ileterek, Büyük Türk Milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının burada verilen mücadeleleri her zaman yakından izlediğini kaydetti.

Tatar, bir yıl önce Kahramanmaraş’ın da içerisinde olduğu bölgede meydana gelen 6 Şubat Depremi’nde yaşanan acılara işaret ederek, “Hayatlarını kaybeden insanlarımızın acısı, ailelerin feryadı bizlerin de olmuştur” dedi. Tatar, Adıyaman’da kaybedilen Şampiyon Melekleri de hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının yüreklerinin, canlarının parçalandığını, halkın halen ağladığını söyledi.

Depremde hayatını kaybeden herkese rahmet, acılı ailelere sabırlar dileyen Tatar, yaraların en erkende sarılıp, Kahramanmaraş’ın daha güçlü olarak inşa edilmesi dileğinde bulundu.

-“Doğu Akdeniz’de Türk varlığı Türk Milleti için çok değerli ve kıymetli”

Bundan 104 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tüm Anadolu’da kurtuluş ve istiklal savaşları yapılırken, Kahramanmaraş’ta da Sütçü İmam ve arkadaşlarının destansı kahramanlıkları ile Fransız işgalinden kurtuluşunun Büyük Türk milletinin şanlı tarihinde yerini aldığını kaydeden Tatar, yapılan tüm kahramanlıkları yad etti, minnet duygularını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının da büyük mücadeleler verdiğini, 1878 yılında Kıbrıs’ın İngilizlere kiralanmasının ve Osmanlı bayrağının indirilmesinin belki de halkın yaşadığı en büyük acı olduğunu belirten Tatar, İngilizlere ve Rum-Yunan ikilisine karşı verilen destansı direnişi vurguladı. Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı ardından 1983 yılında kurulan KKTC ile Doğu Akdeniz’de Türk varlığının Türk milleti için çok değerli ve kıymetli olduğunu dile getirdi.

Tarihte Türk Milleti'nin hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık bizim karakterimizdir” sözüne dikkat çekti.

-“Bize yakışan en kısa zamanda yaraları sarıp, emin adımlarla geleceğe yürümektir”

Bugün Doğu Akdeniz’de KKTC’ye yapılan saldırı ve haksızların Türk milletini birbirine daha da kenetlediğini kaydeden Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk Dünyası ile KKTC’nin daha da güçlendiğini belirtti.

Tatar, Türkiye’nin yeni yüzyılında emin adımlarla büyük projeleri başarırken, Doğu Akdeniz’de, mavi vatanda, bağımsız KKTC’nin de geleceğe birlikte yürümenin gururunu yaşadığını söyledi.

“Bize yakışan en kısa zamanda yaraları sarıp, refah bir geleceğe emin adımlarla yürümektir” diyen Tatar, bunun için Sütçü İmamların o kahramanlık ruhunun yaşatılması gerektiğini kaydetti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başarıların devamına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin tanıtılmasına yönelik uluslararası platformlardaki söylemlerine de yer vererek teşekkürlerini iletti. Tatar, tüm Kahramanmaraş halkının bayramını kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Tören, geçit resmiyle tamamlandı.