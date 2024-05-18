Girne’deki bir fırında çalışan Zia Ullah (E-41) dün geçirdiği iş kazasında yaralandı.

Ullah, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.00 sıralarındaki iş kazası, Ullah’ın, işletmenin ikinci katında bulunan yük asansörünün duvarla birleşen kısmına sıkışan el arabasının tekerleğini çıkarmak istediği sırada, dengesini kaybederek asansör içerisine düşmesi ve asansörün yaklaşık 1,5 metre yükseklikten zemine doğru inip durması sonucu meydanı geldi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.