Lapta Turgut Reis Sokak’taki Hill Top Restoran’da bugün sabah saatlerinde çıkan yangında, restoran tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, soğuk meze bölümünde bulunan elektrik panosunun kısa devresi sonucunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında restoranın yanında, 2 adet hurma ağacı da kısmen yandı.

- Tırda çıkan yangını sürücü söndürdü...

Geçitkale-Tatlısu ana yolunun Mersinlik Piknik alanı yakınlarında ise dün saat 13.30 sıralarında seyir halindeki HC 692 plakalı tır araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Arif Bayır kullanımındaki araçta, kabin altında bulunan yağlı elyaf kaplamanın sıcak egzoz ve turboya temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Araç sürücüsü tarafından söndürülen ve itfaiye ekipleri tarafından soğutulan aracın alt kabin elyafları yandı.

Polis, her iki yangına ilişkin soruşturmaların sürdürüldüğünü belirtti.