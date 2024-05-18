Avrupa Konseyi İşkencenin ve İnsanlık dışı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT), yeni bir raporla Güney Kıbrıs’taki hapishanelerde tutuklu bulunan kişilerin koşullarından söz etti.

Haravgi gazetesine göre CPT ilgili raporunda Güney Kıbrıs’taki hapishanelerde tutuklu bulunan kişilerin koşullarının, yedi yıl önce(2017) yapılan son ziyaretten bu yana daha da kötüleştiğini belirtti.

CPT, raporunda Rum hükümetinin “komitenin tavsiyelerini selamladığı ve gerekli iyileştirmenin yapılacağı taahhüdünü yinelediği” yanıtına da yer verirken hapishanelerdeki aşırı doluluğun, tutuklular arasında artan şiddet seviyelerine ve kötü yaşam koşullarına yol açtığını da ifade etti.

Gazete komitenin 9-17 Mayıs 2023 tarihlerindeki ziyareti temelinde raporun Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan ve sığınmacı yasası temelinde tutulan kişilerin yaşam koşullarını baz aldığını yazdı.

-Hapishaneye fırlatılan toplar içerisinde cep telefonu

Öte yandan Alithia gazetesi Lefkoşa Rum polisinin dün Merkezi Cezaevi’ne atılan iki futbol topunun içerisinde 4 adet cep telefonu tespit ettiğini yazdı.

Habere göre Rum polisi yaptığı açıklamada Merkezi Cezaevi’ndeki gardiyanların, görev başındayken hapishane içerisine dışardan atılan iki futbol topu tespit ettiğini belirtti.

Topların, mahkumlar tarafından alınmasından önce tespit edildiğini belirten gazete yapılan ilk incelemede topların içerisinde 4 adet cep telefonu bulunduğunu yazdı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.