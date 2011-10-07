Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar yapıldı.

Bu bölümde, Meclis Başkanlık Divanı’nın, divanın oluşumunu ve parti gruplarına sayılarıyla orantılı olarak divanda düşen üyelikleri belirleyen kararı; Meclis Danışma Kurulu’nun idare amiri ile divan

katipleri seçimlerinin yöntemine ilişkin kararı; Danışma Kurulu’nun sürekli komitelerinin üye sayılarını belirleyen kararı ve Meclis Başkanlık Divanı’nın parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkin

kararı okutularak oybirliğiyle onaylandı.

EMİROĞLULARI

Daha sonra gündem dışı konuşmalara geçildi. İlk gündem dışı konuşmayı TDP Milletvekili Mustafa Emiroğluları, “Ülkedeki sağlık sorunları” konusunda yaptı.

“Eski KTHY çalışanlarının Meclis önündeki eylemi için çok sayıda polisin Meclis’e taşınmasını” eleştiren Emiroğluları, “Hem insanları işten attık, yolara döktük, bir de üstlerine biber gazı sıkalım” diyerek

tepkisini dile getirdi.

Bu konuya akılcı çözüm bulunmasını isteyen Emiroğluları, Meclis çalışmalarına hükümet milletvekillerinin yeterli ilgi göstermediğini de savunarak bunu eleştirdi.

Emiroğluları, CTP’nin Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’nı reddetme kararını desteklediklerini de belirtti.

Pınarlı köyünün sağlık ocağındaki altyapı eksikliklerinin kısa sürede giderilmesini isteyen Emiroğluları, hastanelerde görev yapan doktorların mesai saatlerine uyması, hastaların rahatsızlığına göre ilgili

doktordan sağlık hizmeti alabilme hakkına sahip olması gerektiğini ifade etti.

KAŞİF

Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Meclis oturumlarına, elzem başka işleri olmadığı ölçüde katılmaya çalıştıklarını belirterek, eleştirilere de açık olduklarını söyledi.

Sağlık ocaklarının altyapılarını bakanlığın yapmadığını, iç donanımında belediye başkanlarıyla işbirliği içinde katkı yaptıklarını anlatan Bakan Kaşif, Pınarlı köyündeki eksikliklerin de kısa sürede

giderilmesi için girişim yapacaklarını belirtti.

Basında sağlık konusunda çıkan bazı haberlerin bilinçsizce yazıldığını belirten Kaşif, tıp bilimini bilerek, nasıl, hangi evrelerden geçilerek doktor olunduğunu bilerek haber yapılması gerektiğini

vurguladı.

Acildeki görevli doktorun göz veya cilt doktoru olsa bile onların da öncelikle tıp doktoru olduğunu, sonra uzmanlık olarak bu dalı aldığının unutulmamasını isteyen Kaşif, arada hatalar da olabileceğini,

hata yapanların uyarıldığını anlattı.

Kaşif, YDÜ Hastanesi’yle ilişkilerinin de protokol kapsamında olduğunu ifade etti.

İskele’ye yeni bir sağlık ocağı kurulması için ihaleye çıkıldığını, seneye de Yeni Erenköy sağlık ocağı için çalıştıklarını anlatan Kaşif, Girne Akçiçek Hastanesi’nin de kapasitesini artırmak için çalışmaları

olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Kaşif, hastanelerin teknik donanımı, eksiklikleri ve gerekirse yeni hastanenin de oluşturulacak yeni fondan karşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

FELLAHOĞLU

CTP - BG Milletvekili Kadri Fellahoğlu, “KIB - TEK’in teknik ve mali yapısı” hakkında yaptığı gündem dışı konuşmada, öncelikle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer’in “Meclis’in verimsiz,

milletvekillerinin isteksiz olduğu“ şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak, konuyu açmak gerektiğini söyledi ve “Meclis’i etkisiz, verimsiz kılan hükümet milletvekilleridir” iddiasında bulundu.

Fellahoğlu, KIB - TEK’in Aksa şirketiyle yaptığı sözleşmeyle Kalecik’te kurulan santralin çalışmaları ve alınan hizmetlerle ilgili bilgiler aktararak, gelinen aşamada, Aksa’nın üretim kapasitesini artırıp

hizmet alım garantisi de vereceğini belirterek, bunu eleştirdi. Fellahoğlu, “Hükümetin tüm çabası KIB - TEK’in özelleştirilmesidir” dedi.

Hükümetin yeni bir ek sözleşmeyle santralin tümünü AKSA’ya devretmek; tüm üretimi Aksa üzerinden gerçekleştirerek KIB - TEK’i devre dışı bırakmak istediğini ileri süren Fellahoğlu, bunun kabul

edilemeyeceğini ifade etti.

Halkın ve özellikle KIB - TEK çalışanlarının bu gelişmelere karşı duyarlılığını artırmasını, tepkisini net şekilde ortaya koymasını isteyen Fellahoğlu, “KIB - TEK’in üretim kapasitesini artırmak için hiçbir

şey yapmayan hükümetin bir özel şirket için bunu yapması kabul edilir değil. Bu topluma, kurumun çalışanlarına büyük haksızlıktır” şeklinde konuştu.

KALYONCU

CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu, “hükümetin icraatları”yla ilgili gündem dışı konuşmasında, hükümetin bakanlarının “olmayacak, yapılmayacak ” dediği şeylerin yapıldığını, söylenenlerin tersinin

yapıldığını ileri sürerek tepki gösterdi.

Kamuoyunda uzun süredir konuşulan Türkiye’yle imzalanan protokol konusunda “En sonunda eski ve yeni başbakan karşı karşıya geldi” diyerek Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu “aylarca hazırlığı

yapılan bu protokolü halktan gizlemekle” suçlayan Kalyoncu, emeklilerin geriye dönük alacakları için mahkemeye başvurma kararını da desteklediklerini söyledi.

Maliye Bakanı Ersin Tatar’ın “ekonomi iyiye gidiyor” şeklindeki söylemlerini eleştiren Kalyoncu, esas gelirlerdeki artışı getirecek olanın vergi kaçaklarını engellemek olduğunu ancak hükümetin bu

konuda bir şey yapmadığını savundu.

“Önemli olan gelirlerin artması değil, giderlerin azalmasıdır” diyen Kalyoncu, “maaşları ödeyemezken ‘ekonomi iyiye gidiyor’ denilmesini” eleştirdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesiyle ücretlerin de artacağını savunan Kalyoncu, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin satılacağına dair haberler çıktığını da kaydetti.

Kalyoncu, “Maaşları ödeyemezken, dairelerde oturacak yer yokken istihdam yapılmasını” da eleştirdi.

TATAR

Eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Ersin Tatar, hükümeti devraldıklarında Sosyal Sigortalar’ın bıraktığı borcun 88 milyon TL olduğunu, bu sorunu bilmeyen olmadığını belirterek, bütçedeki açığı

kapatmak için tedbirler alınmasının kaçınılmaz olduğunu anlattı.

Vergi Dairesi’nin çalışmalarının küçümsenmemesini isteyen Tatar, oradaki çalışanların önemli işler, çalışmalar yürüttüklerini anlattı ve “Siyasi irade arkamdadır. Yanlış bir şey yaptığımı hiçbir zaman

duyamazsınız” dedi.

Emekli ikramiyelerinden vergi alınacağı yönündeki spekülatif haberlerle emekli sayısında artış yaşandığını ve son 2 yılda emekliye ayrılanlara toplam 200 milyon TL ikramiye ödendiğini yineleyen

Tatar, geçmiş dönemde emekli maaşlarından vergi alınmasıyla ilgili olarak tedbir almaya çalışılırken vergilendirilmemiş gelirlere bakıldığını ve bunların vergilendirilmesi yoluna gidildiğini anlattı.

ÜNVERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de, CAS çalışanlarının mağdur edilmeyeceğini, sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve gereğinin yapılacağını söyledi.

Başbakan’ın ilgili sendikalarla görüştüğünü ancak neticeyi tam bilmediğini söyleyen Ünverdi, kimsenin hakkına zarar gelmeyeceğini, endişeye gerek olmadığını ifade etti.

YORGANCIOĞLU

C TP - BG Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Maliye Bakanı Ersin Tatar’ın, mevcut ekonomik sıkıntılardan geçmiş CTP Hükümeti’ni sorumlu tutmasına tepki göstererek, “Sorun, UBP’nin geçmişte

söyledikleriyle hükümete geldikten sonra yaptıklarının birbirine uymaması, yani iki yüzlülüktür” ifadelerini kullandı.

Bütçe açıklarının, insanların gelirlerini azaltarak kapatılamayacağını söyleyen Yorgancıoğlu, öncelikle vergi kaçaklarının toplanması gerektiğini kaydetti.