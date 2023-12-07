Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul temasları kapsamında, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kurum, kuruluş oda ve birliklerinin Türk Devletleri Teşkilatı altında diğer Türk Devletleri’ne ziyaretler yapmaya başladığını söyleyerek, “KKTC’nin en güneydeki Türk devleti olarak statüsü artmıştır ve artacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Atina’ya yaptığı ziyareti hatırlatan Tatar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin her ülkeye kazanım getireceğini söyleyerek, bunun Kıbrıs’a yansımalarının olumlu olabileceğini dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ile görüşen Tatar, ardından İTO tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı’nın fotoğraflarından oluşan “40’ıncı Kuruluş Yıl Dönümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden KKTC Fotoğrafları” isimli serginin açılışına geçti.

- “Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için yapılacak anlaşmada mutlaka KKTC olmalıdır”

İTO Başkanı Şekip Avdagiç ile görüşmesinde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin ortaya koyduğu ihracat hedeflerinin gerçekleştiriyor olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni yüzyılın hayırlara vesile olmasını diledi; Türkiye’nin bu yüzyıldaki başarısının KKTC başta olmak üzere tüm Türk Devletlerine yansıyacağını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olarak Türkiye öncesi Kırgızistan’da yaptığı temaslara işaret eden Tatar, “Yeni fırsatlar, yeni pencereler KKTC için açılmıştır” dedi. Kurum, kuruluş oda ve birliklerin de bu çatı altında diğer Türk Devletleri’ne ziyaretler yapmaya başladığını söyleyen Tatar, “KKTC’nin en güneydeki Türk devleti olarak statüsü artmıştır ve artacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan tüm haksızlıklara rağmen bütün dünyanın artık Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk olduğunu bildiğini belirten Tatar, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için yapılacak anlaşmada KKTC’nin olması gerektiğini söyledi ve böyle bir anlaşmanın “kazan-kazan” durumu yaratacağını ifade etti.

- “Anavatan Türkiye’nin her türlü desteği çok önemli”

Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine değinerek, Anavatan Türkiye’nin her türlü desteğinin Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Atina’ya yaptığı ziyareti hatırlatan Tatar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesiyle her ülkeye kazanımlar getireceğini söyleyerek, bunun Kıbrıs’a yansımaların olumlu olabileceğini dile getirdi. Tatar, Yunanistan’ın da bu yönde Güney Kıbrıs’a bir seslenişte bulunması temennisinde bulundu.

Nihai anlaşmadan önce, özellikle doğal kaynaklar alanında, iş birliği çalışmalarının yapılmasının önemine vurgu yapan Tatar, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Atina ziyareti öncesi “KKTC’nin doğal kaynakları işletim ve paylaşım önerisini desteklediğine” yönelik açıklamasını hatırlattı.

Diyalog ve iletişim çağrılarının altını çizen Tatar, Kıbrıs’ta bir çözüm olmasının ardından Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ı tanıması ve Güney Kıbrıs kayıtlı gemilerin Türkiye limanlarına gelerek ticaret yapabilmesiyle, uzmanların verdiği bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ın yıllık 3 milyar dolar civarı bir kazancı olabileceğini dile getirdi.

- “Esas olan barış, huzur ve istikrarın devamı”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas olan barış, huzur ve istikrarın devamı ve Akdeniz gibi bir bölgede ihtilafların son bulmasıyla kaynakların kullanımı ve ticaret gibi alanlarla, büyük katma değer katabilecek bir modelin çıkması hepimizin temennisidir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden asla vazgeçmeyeceği vurgusu yapan Tatar, yeni siyaset “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün” teyit edilmesiyle resmi müzakerelerin başlayabileceğini kaydetti.

Yüzbinlerce üyesi olan ve Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olan İTO’nun gösterdiği yakınlık, yapmış olduğu ziyaretler ve iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, tüm İTO üyelerine saygılarını iletti.

- Avdagiç: “Kapımız size her açık”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise Kıbrıs Türk halkının başlarının tacı olduğunu, KKTC’ye kapılarının her zaman açık olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin de olumlu şekilde geliştirilmesine katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Türkiye ve KKTC’nin beraber çalışması ve gelişmesinin önemine işaret eden Avdagiç, 2022 yılında 2 milyonun üzerinde Türkiye vatandaşının KKTC’ye gittiğini, turizmin yanında, yatırımların da arttığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın fotoğraflarından oluşan sergiyi açmakta olacaklarından onur duyduklarını belirten Başkan Avdagiç, bunun daha da önemlisinin de serginin Tatar tarafından açılması olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’yla yakın iş birlikleri olduğunu ifade eden Avdagiç, KKTC’nin kalkınması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Avdagiç, dünya genelinde çeşitli fuarlara katıldıklarını ve buralarda Kuzey Kıbrıs standını gördüklerinde büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. Avdagiç, bunun yanında, KKTC’den katılan firmaların ve ürün çeşitliliğinin kısıtlı olduğu görüşünü paylaşarak, Tatar’dan bu yönde taleplerde bulundu, kapsamın geliştirilmesi dileğini paylaştı. Avdagiç, “bu süreçte her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Görüşmede KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, İTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı da hazır bulundu.

-Görüşmenin ardından Sergi açılışına geçildi.

Heyet, görüşmenin ardından “40’ıncı Kuruluş Yıl Dönümünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden KKTC Fotoğrafları” isimli serginin açılışına geçti.