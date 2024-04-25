Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar dün gerçekleşen kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki bağların, ticari ve ekonomik ilişkilerin iletişim çağında daha da güçlenmesinin ve gelişmesinin önemine işaret etti.

Türkiye’nin birçok bölgesinden uçak seferleri ve yeni havalimanının açılmasıyla son 6 ayda Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yolcu sayısının arttığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, küresel dünyada yakınlaşma ve iş birliklerinin arttığını söyledi.

Yazılım endüstrisinden Ar-Ge çalışmaları ile birtakım sektörlerin gelişmekte olduğunu belirten Tatar, geçmişte yurt dışına göç eden Kıbrıs Türkünün de artık adaya geri dönmekte olduğunu, KKTC’deki faaliyetlerin geliştiğini ve fırsatların doğduğunu kaydetti.

KKTC’ye yapılacak yatırımların önemli olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nden yatırımlarla tecrübelerin paylaşılmasının değerli olduğunu ifade eden Tatar, İSİYAD heyetini ülkede görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’taki yeni siyasetin iki devletli çözüm olduğunu ve bu siyasetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tam destek aldığını, gün geçtikçe daha da kabul görmekte olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulü ile ancak müzakerelere başlanabileceğini dile getiren Tatar, “Bir antlaşma olacaksa, KKTC, bu antlaşmanın bir parçası olacaktır” dedi.

KKTC’deki yatırım fırsatlarını değerlendirerek doğru yatırımlarla KKTC’nin daha da gelişeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, İSİYAD heyetine yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği (İSİYAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve eski AK Parti Diyarbakır milletvekili Cuma İçten de, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek, KKTC’de ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş İnsanları Derneği (İSİYAD) Genel Başkanı Cemal Çoban da, derneğin yürüttüğü faaliyetler ve projeler ile ilgili bilgi paylaşarak, KKTC’de yapılabilecek yatırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.