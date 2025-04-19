Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, İş Bankası’nın, Kıbrıs Türkü'nün gerek Türkiye’yle olan ticaretinde gerekse dünyayla olan ticaret bağlantılarının kurulmasında sağladığı katkının çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin altyapı ve yatırımlarda geldiği noktanın, uygulanan haksız izolasyon ve engellemelere rağmen bir başarı öyküsü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Kıbrıs Türk halkı olarak direndik, çalıştık, ürettik, risk aldık, yatırım yaptık. Kurum ve kuruluşlar da elbette gereğini yaptılar, istihdam yarattılar, ürettiler ve bu ülkenin, bu devletin, bu cumhuriyetin geleceğine güvenerek yatırımlarına devam ettiler ve ediyorlar” dedi.

Her şeye rağmen ekonomik bakımdan geleceğe büyük bir umutla baktıklarını söyleyen Tatar, "Burada iyi bir potansiyel var. Potansiyelin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için çok iyi yetişmiş, iyi eğitim almış ve bunu başarıyla geleceğe taşıyabilecek olan gençlerimiz var. Bir ülkenin en büyük zenginliği gençlerin varlığı, gençlerin inancı, gençlerin geleceğe olan güvenleridir.” Dedi.

Tatar, Atatürk'ün kurmuş olduğu İş Bankası'nın KKTC’de 15 şubeyle faaliyet göstermesinin, Kıbrıs Türkü'nü sadece Türkiye’yle değil bütün dünya bağladığını, bu gibi kurumların Kıbrıs Türkü için çok büyük önem ifade ettiğini kaydetti.