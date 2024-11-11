Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Asbaşkanı Hasan Bölükbaşı ve Antalya’daki şampiyonada birinci gelen milli sporcu Hüseyin Topal’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların başarısının ülke adına gurur verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC bayrağıyla ülkesini temsil eden ve büyük bir başarı elde eden Hüseyin Topal’ı başarıdan dolayı kutladı.

Spor alanında emek ve disiplinle başarı elde edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıda emeği geçen antrenörünü, ailesini ve destekçilerini gönülden kutlayarak, bu bağlamda milli sporcunun başarılarının devamını diledi.

Hüseyin Topal, Antalya’da 18-20 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen International Anatolian Cup Şampiyonası’nda Klasik Vücut Geliştirme kategorisinde şampiyonluk elde etti.