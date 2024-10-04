Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi’nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı ve “İki devletli çözüm” konulu akademik yılın ilk dersini verdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’i ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel’i yükseköğretime yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ederek, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün geçmişte çok acılar çektiğini belirterek, özgürlük ve varoluş için direndiğini, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalesiyle özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuştuğunu söyledi.

Federal temelde çözüm için yıllarca müzakereler gerçekleştirildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının antlaşmadan kaçan taraf olduğunu ifade etti.

Gelinen aşamada Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa bunun iki devletli bir çözüm olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başarılı bir şekilde kurum ve kuruluşlarıyla yoluna devam ettiğine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yasama, yürütme ve yargısıyla demokratik anlayışıyla kökleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm modelinin Kıbrıs Türkü’nün varlığını, hakkını ve hukukunu koruyacağını kaydetti.

Çoğunluğun azınlığı yöneteceği ve garantör ülke Türkiye’nin yer almadığı Avrupa Birliği içerisinde federasyon temelinde bir antlaşmanın Türkiye’nin garantörlüğünün son bulması ve Türk askerinin adadan çekilmesine neden olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi ve Gök vatanda Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin haklarının savunulması için en doğrusunun iki devletli çözüm olduğunu aktardı.

Kıbrıs Türkü üzerinde baskı ve oyunlar bulunduğunu, geçmişte Kıbrıs Türkü’ne yapılanların şu an Gazze’de yaşandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin etkisiz kaldığını görüyoruz. Kınıyorlar ancak katliamlar devam ediyor” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün geleceği, huzuru, bağımsızlığı ve hakları için devletinden vazgeçmemesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortadan kalkması durumunda Kıbrıs Türkü’nün Akdeniz’deki enerji kaynaklarından yararlanamayacağını ve Türkiye’nin haklarına da müdahale edileceğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargo ve izolasyonlara rağmen iş insanlarının riskleri göze alarak yatırım yaptığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların altyapının ve devletin güçlenmesini sağlayan gelişmeler olduğunu kaydetti.

Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu başarılarından ikisi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğretimde yapılan yatırımlar ve verilen eğitimle gurur duyduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 144 farklı ülkeden öğrencinin üniversitelerde öğrenim gördüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede uluslararası ve iyi kalitede verilen eğitimin, ülke tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Ülkedeki üniversitelerden mezun olanların dünyanın farklı ülkelerinde çalıştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, üst düzey görevlerde çalışanlarla yurtdışı ziyaretlerinde görüşme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıs Türkü’nün vatanı için çalıştığını ve tek yürek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, amaçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında bağımsızlığı ve hür iradeyi yaşatmak emin adımlarla geleceğe yürümek olduğunu aktardı.

Üniversiteden mezun olanların her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kardeşlik bağları kurmasını isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, “İletişim çağında üniversiteleriyle, arkadaş ve öğretmenleriyle irtibatlarını kesmesinler. Bilgi ocağında kendinizi geliştirin ve yenileyin” ifadelerini kullandı.