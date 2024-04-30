Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Girne Polis Müdürlüğü’nü ziyaret ederek ziyaretçi defterini imzaladı, polis teşkilatı çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı açıklamada Girne’ye yerleşen yabancılar ile okumaya ve çalışmaya gelenlerden dolayı bölgede nüfusun arttığını söyledi.

Tatar, Girne Polis Müdürlüğü’nün büyük bir alanda önemli bir görevi icra ettiğine dikkat çekerek, ülkede asayişin ve huzurun sağlanarak ülke iç güvenliğinin korunmasında fedakârca görev yapan polis teşkilatının, araç-gereç, istihbarat ve teknoloji konularında daha çok güçlenmesinin önemine işaret etti, hükümetin bu konuda çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Görevine 1 Nisan itibarıyla başlayan Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu’na görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, özveriyle hizmet eden teşkilat çalışanlarına teşekkür etti.

Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu da konuşmasında gelişen teknolojiye uyum sağlayarak özelde Girne, genelde ülke için hizmet verdiklerini, zaman mevhumu göstermeksizin çalıştıklarını vurguladı.