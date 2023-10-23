Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası” etkinliğine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası etkinliği ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, okçuluğun Türk dünyasındaki önemine vurgu yaptı.

Tatar, temennisinin, ata sporu, olimpiyat oyunu okçuluğun benimsenmesi ve gelecek nesillere taşınması olduğunu belirtti.

KKTC’de çok yetenekli sporcuların olduğunu ifade eden Tatar, sporculara gereken önemin verilmesi ve ata sporlarının geleceğe taşınmasının önemli olduğunu anlattı.

Yarışa katılan gençlere teşekkür eden ve aileler ile öğretmenlerin yönlendirmesini tebrik eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında milleti daha da büyük başarılar beklediğini kaydetti.

Masum Filistin halkının yaşadıklarının kendilerini derinden üzdüğünü de ifade eden Tatar, savaşın bir an önce durmasını temenni etti.

15 Kasım’da KKTC’nin 40. Yıl dönümünü kutlayacaklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümü sonrası İki bayramı bir arada kutlayacaklarını ifade eden Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle daha büyük başarıları sağlayacağına inanç belirtti.

Tatar, konuşmasının sonunda etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti, kazananları tebrik etti.