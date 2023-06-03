Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Erdoğan’ın davetlisi olarak törene katılmak amacıyla Ankara’ya geldi.

Göreve Başlama Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda yer alacak. Akşam yemeği ise Çankaya Köşkü’nde düzenlenecek.