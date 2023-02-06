Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan deprem yardım kampanyasına destek verme çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılacak yardımlarda, EFT ile yardım yapılırken “Alıcı Adı” kısmına “T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” yazılması gerekiyor.
KKTC Merkez Bankası, yerel bankalardan yapılacak yatırımlara masraf alınmayacağını açıkladı.
Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar AFAD’ın şu hesaplarına yatırım yapabilecek:
“TC Ziraat Bankası A.Ş.
Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
Türkiye Halk Bankası A.Ş
Bakanlıklar Şubesi
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Başkent Şubesi
TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
Banka Swift Kod No : ISBKTRIS
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Çankaya Ankara Şubesi
TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
Banka Swift Kod No : TEBUTRIS.”
Yorumlar