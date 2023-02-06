Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan deprem yardım kampanyasına destek verme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yapılacak yardımlarda, EFT ile yardım yapılırken “Alıcı Adı” kısmına “T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” yazılması gerekiyor.

KKTC Merkez Bankası, yerel bankalardan yapılacak yatırımlara masraf alınmayacağını açıkladı.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar AFAD’ın şu hesaplarına yatırım yapabilecek:

“TC Ziraat Bankası A.Ş.

Ankara Kamu Kurumsal Şubesi

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

Türkiye Halk Bankası A.Ş

Bakanlıklar Şubesi

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Başkent Şubesi

TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Banka Swift Kod No : ISBKTRIS

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Çankaya Ankara Şubesi

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No : TEBUTRIS.”