Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yarın çocuk oyunu, 27 Mart Perşembe ise yetişkinlere yönelik oyun sahneleyecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yarın Hatice Tezcan'ın yazıp yönettiği "Uçan Bisiklet" çocuk oyununu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda iki kez sahneleyecek. Oyun başlama saatleri 10.30 ve 11.30.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 27 Mart Perşembe akşamı ise Andrew Bovell'in yazdığı, Ezgi Yentürk’ün çevirisini yaptığı, Nehir Demirel'in yönettiği KT. Devlet Tiyatrosu ile ortak yapım olan "Yağmur Durduğunda" oyununu sahneleyecek, oyun 20.00'da başlayacak. Giriş ücretsiz olacak.