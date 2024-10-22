Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği’nin (TAMEV) daveti üzerine İstanbul’da Liv Hospital’in ev sahipliğinde yapılan toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, milletvekili Prof. Dr. Türkan Dağoğlu, 24’üncü dönem milletvekili Belma Satır, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, TAMEV Başkanı Nuray Marçak ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütü başkanları, toplum gönüllüleri, iş kadınları ve Monik İpekel yer aldı.

Kadınlar ve çocuklar için nelerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, TAMEV’in İstanbul’da eğitim alacak 5 Kıbrıslı Türk gencine eğitim bursu ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere katkı konulması kararlaştırıldı.