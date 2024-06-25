Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde Tatlısu’da “Hedef Sıfır Atık” projesi kapsamında düzenlenen Mesarya izcilerinin çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğal güzelliklere sahip Tatlısu’da çevreyi temiz tutmak ve sıfır atık hedefine ulaşmak için çalışmaların başarılı bir şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, yaptığı çalışmalardan dolayı Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve belediye çalışanlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kısa süre önce Tatlısu’da bisiklet parkurunun açılışına katıldığını belirterek, doğal güzellikler içinde yer alan parkurun geliştirilecek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Doğaya ve çevreye sahip çıkmak için izcilerin Tatlısu’da gece ve gündüz kamp yapmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, izci liderlerine, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

İzciliğin ülkede icra edilmesi ve yaşatılmasının sevindirici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalara destek vermenin bir görev olduğunu vurguladı.

Arkadaşlık ve ekip ruhuyla kamp yapmanın kardeşlik, dostluk ve dayanışmayı artırdığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, bu özelliklerin gelecekte başarılı bireylerin yetişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Dünyanın birçok yerinde çatışma, savaş ve açlık olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerini bilelim. Devletimizde barış, huzur ve sizlere gelecek vaat eden güzellikler var. Görevimiz, bunları koruyup geleceğe taşımanız için sizlere yardımcı olmaktır” dedi.

-Orçan

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da konuşmasında Tatlısu’nun sıfır atık konusunda örnek bir bölge olduğuna dikkat çekerek, izcilerin yapacağı temizlik çalışmalarının ülkenin geleceği için çok önemli örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

Ülkesine ve doğaya saygılı bireylerin yetişmesinin önemine işaret eden Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, izcilik kamplarında liderlerin öğretileriyle iyi bireylerin yetişeceğine dair inanç belirtti.

“Tatlısu Sıfır Atık Projesi’ne gösterdikleri ilgi ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür eden Tatlısu Belediye Başkanı Orçan, temizlik çalışmalarına katılan izci liderleri ve öğrencilere de teşekkürlerini sundu.

Sibel Tatar da etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların kamp yapması ve doğada vakit geçirmesinin önemine işaret ederek, izciliğin kurallarını, önerilerini ve yaşam tarzlarını yaşaması ve yetişmesinin Kıbrıs’ın geleceği açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Tatlısu’da yaklaşık 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde “Hedef Sıfır Atık” projesinin başlatıldığını anlatan Sibel Tatar, izcilerin kamp yapıp, doğayı kirletenlere karşı temizlik çalışması yapmasının örnek bir davranış olduğunu vurguladı.

Sibel Tatar, ülkeye güzel bir örnek olan Tatlısu’nun temiz bir belde olması ve sıfır atığa ulaşması için yapılan çalışmaların bölge halkı ve belediyenin çalışmalarıyla başarılı bir şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Öğretmenlere ve öğrencilerine ülkeyi temiz tutmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Sibel Tatar, öğrencilerin her zaman ülkenin temiz olması için ülkeyi yönetenlerden talepkar olmaları temennisinde bulundu.