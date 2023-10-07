Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte dün akşam, Güneşköy Geleneksel Nar Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, festivalde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, 4. Nar Festivali çerçevesinde Güneşköy’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, birlikte mücadele ederek birlik için devleti yüceltmenin önemine değinerek, “Her türlü yaşamsal faaliyetlerimiz, geçmişimiz ve bundan sonraki süreçte hedeflerimizle azim ve kararlılık içinde çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyük emek ve özveri ile çalışmalarını sürdüren üreticileri kutlayan Tatar, Anavatan Türkiye’den gelen Anadolu suyunun ülkeye gelmesinin ziraat, hayvancılık ve çiftçilik faaliyetlerine büyük katkı yapmakta olduğuna değindi.

Üretimin gelişmesi için kaynakları daha verimli kullanmanın yöntemlerinin değerlendirilmekte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe hazırlık yaparken dünyada yaşanan iklim gibi çeşitli sorunları bilimsel çalışmalar ışığında ele alarak ve daha verimli şekilde değerlendirerek ekonomik bakımdan daha güçlü bir geleceğe hazırlanmak ve süreçleri iyi yönetmek gerektiğini söyledi.

Stantlarda geleneksel ürünleri sergileyen üreticileri ve esnafı bir kez daha kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm halka sağlık ve esenlik diledi.

-Sibel Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da festivalde yaptığı konuşmada, Akçay muhtarının, eşinin ve ekibinin ortaya koyduğu güzel çalışmaların yanında olduklarını ifade ederek, üç gün boyunca sürecek olan panayırın verimli ve bereketli geçmesini diledi.

Sibel Tatar, Güzelyurt bölgesinde Akçay Muhtarlığı ile iş birliği içinde hayata geçirdikleri “Kuzey Kıbrıs’ta İpeğin Yeniden Doğuşu” isimli projeye de değinerek, Akçay’da kurulan ipek böceği çiftliğinde üretiminin yapılmakta olduğunu söyledi.

“Şu anda tekrardan dokuma eğitimleri de başlamıştır” diyen Sibel Tatar, eğitime katılmak isteyen kadınlara çağrı yaptı. Ürünlerin de “Kozada” markası ile geçen haftadan itibaren Ercan Havalimanı’nda satışa sunulduğunu kaydeden Sibel Tatar, satışların iyi gittiğini belirtti.

“Üretime ve verime katkı koymak ve özellikle üretime kadınlarımızı dahil etmek ve ekonomik güç sağlamak için çalışıyoruz” diyen Sibel Tatar, “Kozada" markası ile satışların sürdüğünü ve önemli katkı sağlanmakta olduğunu belirtti. Büyükkonuk, Mehmetçik bölgesinde yarın ikinci çiftliğin de kurulacağını duyuran Sibel Tatar, gerçekleşen festivalin verimli ve bol kazançlı bir etkinlik olması temennisinde bulundu.

Festival kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, halk dansları ve müzik dinletilerini izledi ve kurulan stantları gezerek halk ve esnafla sohbet etti.