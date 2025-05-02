Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC Festival Alanı içerisinde, şiddetli rüzgar neticesinde  reklam platformunun devrilmesi sonucu  yaralanan Paul Savage ve Philip Micheal Conkie isimli kişilerle ilgili Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan hastaların sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Karayolları Dairesi: Yeni Ercan Havalimanı’na gidecek olanlar Aslanköy kavşağını kullansın Karayolları Dairesi: Yeni Ercan Havalimanı’na gidecek olanlar Aslanköy kavşağını kullansın

Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hastalara acil şifalar diledi.