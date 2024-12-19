Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın görüşlerinin önemli olduğunu belirterek, yeni geçiş kapıları konusunu değerlendirmek üzere KTTO heyetini kabul ettiğini söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar da yer aldı.

Tatar, Lefkoşa’nın doğusunda yeni bir geçiş kapısının açılmasının Metehan Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu rahatlatacağını belirterek, konuyu New York’ta BM’nin toplantıda dile getirmesinin memnuniyet verici olduğunu, ancak Rum tarafının bunun karşılığında transit geçiş talebini ortaya koyduğunu, bunu ise kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

“Transit geçiş talebini kabul etmemiz mümkün değildir”

“Transit geçiş bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Transit geçiş bir kapı değildir. Bizim toprağımızı kullanarak onların bir yerden bir yere gitmesi için bir yoldur.” diyen Tatar, önerilen Erenköy ve Kiracıköy’den geçişlerin askeri ve farklı sebep ve değerlendirmelerden dolayı mümkün olmadığını kaydetti.

-“‘Haspolat Kapısı açılsın da karşılığında Rum tarafı bir şey alsın’ mantığını pek anlamıyorum. Kapının açılması her iki tarafın da yararınadır”

Bu önerilerin kabul edilmeyeceğini başka öneri yapılmasını dile getirdiklerini ifade eden Tatar, Pile-Yiğitler yolunun bu konu ile ilgili değerlendirilebileceğini söyledi.

Rum tarafının Pile-Larnaka yolunu yaptığını ve kullanıma açtığını ifade eden Tatar, Pile’den vatandaşların yıllardır İngiliz üs bölgesinden Beyarmudu’na gitmelerinin büyük bir sıkışıklık yarattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Pile-Yiğitler yolu kimseyi rahatsız etmeden alternatif bir güzergâh olarak Beyarmudu geçiş kapısını hafifletecektir. Biz bunu da önerdik ancak esas olarak 4 yıldır gündeme getirdiğim Haspolat kapısıdır. Çünkü bu kapının açılması her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. ‘Haspolat kapısı açılsın da karşılığında Rum tarafı bir şey alsın’ mantığını pek anlamıyorum. Haspolat kapısının açılması coğrafi konumu bakımından hem ticari araçlar hem de taksiler için uygundur. Metehan kapısındaki yoğunluğun hafifletilmesi için gereklidir.” dedi.

Metehan bölgesinde Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi ve yaşam alanı parkının Lefkoşa’ya kazandırılması ile büyük bir gelişme olduğunu söyleyen Tatar, Lefkoşa’yı ilgilendiren bir konu olduğu için Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile de dün geçiş kapıları ile ilgili bir görüşme yaptıklarını anımsattı.

-“Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında, Haspolat kapısının açılmasıyla karşılıklı ticaret artacaktır”

Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında iki taraf arasındaki ticaretin artması AB’nin ve Güney'den gelen yetkililerin temennisi olduğunun ifade edilmekte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Adadaki iki halk arasında yararlı olabilecek iş birliklerinin devamı ve artırılması yönünde uluslararası destek vardır. Bu samimiyeti görmek durumundayız. Madem ki Haspolat gibi bir bölgeden bir kapının derhal açılabilmesi için şartlar müsaittir bunun gerçekleşmesi için konuyu devamlı olarak gündemde tutuyorum. Kapının açılması her iki tarafın da yararına olacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında Haspolat kapısının açılmasıyla karşılıklı ticaretin artacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Resmi müzakerelerin başlaması için egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tanınması gerektiğini söylüyorum. Egemenlik denildiğinde bağımsızlıktır, özgürlüktür, kendi kendini yönetme hakkıdır. Madem ki dünya tanıma noktasında henüz değil bunun gerçekleşmesi zaman alacak, biz yapıcı bir tutum ortaya koyuyoruz. 3 D (Direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas) talebimizi kabul etsinler, masaya oturalım müzakere edelim dedik. Bunu da kabul etmediler. Hiçbir şey almadan tekrar aynı anlayışla bıraktığımız noktadan Crans Montana’daki sıfır asker sıfır garanti diyorlar. Biz artık onu konuşmayacağız. O tren kaçtı. Buna saygı duysunlar.”

-Deniz

KTTO Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulayıcısı olarak ticaretin daha sağlıklı yapılabilmesi için Haspolat kapısının açılması konusunu yıllardır gündeme getirdiklerini kaydederek, New York’ta bu konunun gündeme gelmesi ve Rum lider Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşme yaparak geçiş kapılarını görüşecekleri kararının sevindirici olduğunu söyledi.

Rum Ticaret Odası muhatapları ile yaptıkları görüşmede onların da bu kapının açılmasına destek verecekleri yönünde mutabakatları olduğunu paylaşan Deniz, bu süreçte hem halkın umutları açısından hem de ticaretin gelişmesi açısından bu görüşmenin en yakın zamanda gerçekleşerek Haspolat sınır kapısının açılması nihai kararının çıkacağına inanç belirtti.

Deniz, “KTTO olarak bu kapının açılmasına katkı koymaya çalışacağız.” dedi.