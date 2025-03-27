Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa Uludağ Kervansaray Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:
Prostat Kanseri Farkındalık Ayı… 749 kişiye PSA testi yapıldı, 109 kişinin ileri tetkik için başvurması gerekiyor
"Bursa Uludağ Kayak Merkezindeki Kervansaray Otel’de meydana gelen yangın felaketi şahsımı ve Kıbrıs Türk halkını derinden sarsmıştır.
Yangında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Türkiye'ye baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar dilerim."