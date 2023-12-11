“En değerli ve önemsenmesi gereken vatandaşlarımız engelli bireylerdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliğinde düzenlenen “11’nci Engelsiz Bilişim Günleri”ne katıldı.

Tatar, engelsiz bilişim günlerinde yaptığı konuşmada, etkinliğin; farkındalık, duyarlılık ve engelli bireylerin daha kolay hizmetler alabilmesi için önemli olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ve onları sosyal hayatın içinde tutarak, erişim sağlayacakları çalışmaları selamladığını ifade etti.

Günümüzde teknolojideki gelişmelerden dolayı engellerin daha kolay aşıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireyler konusunda yasal düzenlemeler yapıldığını ve reformların gerçekleştirildiğine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı çatısı altında oluşturulan Engelliler Komitesi’nde Özel Eğitim Yasası konusunda çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

KKTC’de yaklaşık 6 bin 500 engelli vatandaşın engelleri aşması ve topluma kazandırılması için uğraş verildiğini anlatan Tatar, “Devletin imkânları kullanılarak engelleri aşmak gerekir. Hayatın dokunduğu her alanda engelleri görmeliyiz. Engelliler en değerli ve önemsenmesi gereken vatandaşlarımızdır onları ihmal edip görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminde birçok insanın engelli durumuna düştüğünü ifade eden Tatar, bu insanların yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve merhum Mustafa Çelik’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın öncülüğünde ve eşi Sibel Tatar’ın girişimleri ile Cumhurbaşkanlığında Engelliler Komitesi kurulduğunu belirtti.

Ahmet Akdeniz, konulara engelli birey gibi yaklaşıp çözüm ürettiği için Sibel Tatar’a teşekkür etti.