Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Cumhuriyetin ışığı, Kıbrıs Türk halkını da aydınlatmaya devam edecek” dedi.

Erhürman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde verilen büyük mücadeleyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasinin en büyük teminatı olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının da cumhuriyetin taşıdığı değerleri benimsediğini, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, mesajında şunları da kaydetti:

“Bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm yurttaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, coşku ve heyecanlarını en içten duygularımla paylaşırım. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve yaşatılmasına katkı koyan tüm kahramanları sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetin ışığı, Kıbrıs Türk halkını da aydınlatmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yılı kutlu olsun.”