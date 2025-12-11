Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Tabipleri Odası heyetlerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr Ceyhun Dalkan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Erol Barçın başkanlığındaki heyetlerle görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Oda ve birlik temsilcileri de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a görevinde başarılar diledi. Tabipler, görüşme anısına Cumhurbaşkanı Erhürman’a fidan ve kitap takdimi yaptı.