CTP Parti Meclisi bu akşam CTP Genel Merkezi’nde toplandı. Kurultay sonrası ilk kez toplanan yeni Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreter belirlendi. Genel sekreterlik için Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli yarıştı ve ikinci tura Sıla Usar İncirli ile Erkut Şahali kaldı. İkinci turun ardından Genel Sekreterliğe Erkut Şahali seçildi.

Parti Meclisi, Asım Akansoy ile Sıla Usar İncirli’nin ise Parti Sözcüsü olmasına karar verdi.

Ardından Merkez Yönetim Kurulu seçimine geçildi ve PM üyeleri yine oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda MYK’ya giren isimler ise şu şekilde:

Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya (Doğal Üye), Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros (Doğal Üye), Ali Karavezirler, Bilen Sayılı, Fazilet Özdenefe, Feriha Tel, Fikri Toros, Filiz Besim, Mehmet Kale Kişi, Muhittin Tolga Özsağlam, Ürün Solyalı.

CTP MYK, yapacağı ilk toplantının ardından görev dağılımını belirleyecek.