Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bürokratları ile sanatseverler katıldı.

-Tatar: “Kıbrıs Türk halkının kültür ve sanat alanındaki birikimi, toplumsal kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sanat Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kültür ve sanat alanındaki birikiminin, toplumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu değerlerin uluslararası alanda ülkenin sesini duyurmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sanatın evrensel bir değer taşıdığını belirten Tatar, “Geçmişe baktığımızda, Kıbrıs Türk halkı olarak kültüre, sanata, müziğe her zaman önem verdik ve bununla gurur duyduk. Bugün de bu topraklarda kendi değerlerimizle var olmaya devam ediyoruz” dedi.

Yurt dışında Kıbrıs Türk kültürünü temsil eden sanatçılardan örnekler veren Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya’dan Almanya’ya, İngiltere’den Amerika’ya kadar birçok ülkede Kıbrıs Türk sanatının varlık gösterdiğini dile getirerek, bu faaliyetlerin toplumsal belleğe katkı sağladığını söyledi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun görev süresinde yürüttüğü çalışmalara da değinen Tatar, “Şirin Hanım’ı dört buçuk yılda yaptığı başarılı çalışmalar için kutluyorum. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Çünkü ben de sanatçı ruhluyum, emeğe değer veren biriyim” dedi.

Tatar, gençlerin erken yaşta sanatsal üretimle tanışmasının önemine de değinerek, “Bugün sosyal medya sayesinde yapılan bir sanat çalışması saniyeler içinde dünyaya ulaşabiliyor. Bu da bizim kültürel zenginliğimizi dünya ile paylaşmamız için büyük bir fırsattır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının kendi dili, kültürü, sanatı ve gelenekleriyle bu topraklarda özgün bir kimlik taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm vizyonunun temel dayanaklarından birinin bu kültürel kimlik olduğunu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu kültürel ve sanatsal birikimi geliştirerek geleceğe taşımasının ve bu değerleri dünya ile paylaşmasının, uluslararası alandaki haklı yerini alma mücadelesine önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda tüm sanatçılara ve kültür emekçilerine teşekkür ederek, Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

-Zaimağaoğlu: “Sanatçılarla bir araya gelmek geç kalınmış ama değerli bir adım"

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ise yaptığı yaptığı konuşmada, kültür-sanat alanında yürüttükleri çalışmalara ve taşıdıkları sorumluluğa değindi.

35 yıllık eğitimci ve sanatçı kimliğiyle bu törenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Zaimağaoğlu, “Sanatçılarla bir araya gelmek geç kalınmış ama değerli bir adım. Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa, hayalleriniz gerçek olur.” dedi.

Kültür Dairesi olarak Atatürk Kültür Merkezi’nin başka amaçlarla kullanılmasına yönelik iddiaları da reddeden Zaimağaoğlu, “Göreve geldiğimden bu yana farklı bütçelerin çıkması için mücadele veriyoruz. Sergi salonlarının yeniden daha düzenli bir şekilde gelmesi açısından da dört yılda iki sefer bakımını yaptık.” ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana sanat koleksiyonlarının ilk kez sergilendiğini ve sanatçıların halkla buluşturulduğunu vurgulayan Zaimağaoğlu, “Kültür Dairesi olarak dört yıldır bu vizyonla hareket ediyoruz. Her zaman doğru ve etik olanın yanında olacağım” diye konuştu.

Yakında yayımlanacak yeni kitabının adını da paylaşan Zaimağaoğlu, kitabının adının “Dünya Kanaması Çağı” olacağını belirtti ve “Savaşların hüküm sürdüğü bir dünyada aşktan söz edemezsiniz. Eğitimci kimliğimle bu coğrafyada barışın en büyük savunucusuyum” dedi.

Zaimağaoğlu, konuşmasının sonunda, görev süresi boyunca karşılaştığı zorluklara ve yürüttüğü mücadelelere de değinerek, “Bu dört yılda yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır” dedi.

-Ödüller, 4 farklı kategoride sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş; resim dalında Zülal Karlıova, Nilgün Güney, Aşık Mene ve Arif Albayrak’a; edebiyat dalında Mehmet Levent, Zeki Erkut ve Ulus Irkad’a; müzik dalında Yıltan Taşçı ve Turgay Hilmi’ye ve karikatür dalında Cemal Tunceri ve Mustafa Tozakı’ya ödüllerini takdim etti.

Törende, ödül kazanan sanatçılar duygu ve düşüncelerini paylaşmak için söz alırken, Kültür Dairesi Sanatçısı Tuncay Langal ve Kanun Sanatçısı Halil Selçuk da kısa bir müzik dinletisi sundu.

-Sergi, 17 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar ziyaret edilebilecek

Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin küratörlüğünde hazırlanan sergide, bu yıl “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü”nü almaya hak kazanan sanatçılara ait eserler sanatseverlerle buluştu.

Sergide; Zülal Karlıova’nın 1999 tarihli “Denizde Yaşam”, Nilgün Güney’in 1990 tarihli “Girdabın İçinde Tutunabileceğin Neydi”, Aşık Mene’nin 1988 tarihli “Gökkuşağı Kıbrıs için Bir Çevre Tasarımı” ve Arif Albayrak’ın KKTC Cumhuriyet Meclisi Sanat Koleksiyonu’nda yer alan 2015 tarihli isimsiz eseri yer alıyor.

17 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar ziyaret edilebilecek olan sergide, 2024 yılında ödüle layık görülen Feridun Işıman ve Güner Pir ile 2023 yılı ödül sahibi Özden Selenge’nin eserlerinin yanı sıra; A. Yaşar Serin, Ali Atakan, Birgül Beyazyüz, Devrim Tayanç Malyalızade, Feryal Sükan, Göksel Akın, Hikmet Olgaçer, İpek Denizli, Mehmet Sariler, Mustafa Hastürk, Mustafa Öztunç, Ruzen Atakan, Semra Bayhanlı, Serkan İlseven, Şenol Özdevrim, Tanju Aykol, Tarık Altıner ve Türksal İnce’nin de birer eserine yer veriliyor.