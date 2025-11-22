Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 30 Kasım’da yapılacak Olağanüstü Kurultay öncesi aday tanıtım programlarının üçüncüsünü Girne’de düzenledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, buluşmada genel başkan adayları Asım Akansoy, Sıla Usar İncirli ve Erkut Şahali konuşmalarında hem mevcut düzenin sürdürülemez olduğunu savundu hem de ülkenin yeniden ayağa kalkmasının ancak örgütlü, kararlı ve kapsayıcı bir CTP iktidarıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Adayların konuşmalarında, Kıbrıslı Türklerin "ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda derinleşen kriz karşısında" çözüm, adalet, demokrasi ve yeniden işler hâle gelecek bir kurumsal devlet düzeni talep ettiği vurgulandı.

Adaylar, kurultay sürecinin bir iç yarış değil, CTP’nin ülkeyi yeniden inşa etme iddiasını güçlendiren tarihsel bir dönemeç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

-Girne İlçe Başkanı Talat: “CTP buradadır; bu ülke karanlığa mahkûm değil”

Adaylardan önce söz alan CTP Milletvekili ve Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, CTP’nin yarım asırlık mücadelesine dikkat çekti ve ülkenin bugün yaşadığını savunduğu yönetim sorunlarını aktardı.

Talat, Kıbrıs Türk halkının dört bir yandan kuşatılmış bir “yönetimsizlik haline” itildiğini, yasaların ciddiye alınmadığını ve kurumların çözüldüğünü ileri sürdü. Ekonomiden eğitime, sağlıktan sosyal politikalara kadar her alanda derin kriz yaşandığını savunan Talat, halkın 19 Ekim’de yüzde 63 oranında verdiği desteğin “ülkenin yeniden ayağa kalkma iradesi” olduğunu söyledi.

-Akansoy: “Bu yürüyüş onurlu varlığımıza sahip çıkma yürüyüşüdür”

CTP Genel Başkan adayı Asım Akansoy, 19 Ekim’deki seçim sonucunun halkın değişim iradesini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Akansoy, "yolsuzluk, yoksulluk, güvenlik krizi, nüfus politikalarında belirsizlik ve kurumsal çöküş" yaşandığını ileri sürerek kamu reformundan yurttaşlık yasasına, sendikalaşmadan AB uyum sürecine kadar birçok alanda kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Akansoy, “Artık ‘ben’ dönemi bitmiştir; ‘biz’ dönemi başlamıştır,” diyerek üç adayın da aynı hedefte birleştiğini söyledi.

-İncirli: “2026’da barışın, demokrasinin ve eşitliğin hasadını toplayacağız”

Genel Başkan adayı Sıla Usar İncirli, CTP’nin 55 yıllık mücadelesi boyunca Kıbrıslı Türklerin varlığını, kimliğini, özgürlüğünü, refahını ve barışı koruyan bir hareket olduğunu söyledi.

İncirli, ekonomik kriz, güvenlik sorunu, nüfus baskısı, sağlık ve eğitimde çöküş bulunduğunu savunarak nüfus politikaları, muhaceret düzeni, sosyal devlet, yurttaşlık yasası ve mali disiplin gibi alanlarda kapsamlı adımların zorunlu olduğunu belirtti.

İncirli, “CTP bu memleketin koruyucusudur… 2026’da barışın, demokrasinin ve eşitliğin hasadını toplayacak olan parti CTP’dir” dedi.

-Şahali: “2026, CTP’nin iktidar yılı olacak”

Genel Başkan adayı Erkut Şahali, Girne’nin 19 Ekim seçimlerinde yüzde 63 oy oranıyla ortaya koyduğu iradenin önemine dikkat çekti. "Müdahalelere" rağmen halkın özgüvenle hareket ettiğini belirten Şahali, kamu düzeninde çöküş yaşandığını, kayıt dışılık, eğitim ve sağlık krizleri, bütçe disiplinsizliği bulunduğunu ve devlet kaynaklarının eridiğini ileri sürdü.

CTP’nin tek başına iktidar hedefinin "hayati" olduğunu savunan Şahali, gençlerin, kadınların ve yeni kadroların güçlendirilmesi gerektiğini söylesi. Şahali, Kıbrıs sorununda siyasi eşitlik temelinde müzakere sürecinin kararlılıkla ilerletilmesinin CTP’nin temel sorumluluğu olduğunu ifade etti.

-Bir sonraki aday tanıtım programı Lefkoşa’da…

30 Kasım’da yapılacak Olağanüstü Kurultay öncesinde düzenlenen aday tanıtım programlarının bir sonraki durağı 24 Kasım Pazartesi günü Lefkoşa Hidden Garden olacak.

Genel başkan adayları Lefkoşa’da da partililerle buluşarak kurultay öncesi vizyonlarını ve ülkeye ilişkin yol haritalarını aktaracak.