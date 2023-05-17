CTP’den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi ara seçimi değerlendirdi ve tüzük gereği başvuru sürecinin açılmasının ardından, tek başvuruyu yapan Sami Özuslu CTP’den aday gösterildi.

-Sami Özuslu kimdir?

Sami Özuslu, 1968 Limasol/Kıbrıs doğumludur. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo TV lisans ve Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans eğitimi gördü. 1992 yılından bu yana Kıbrıs’ta gazetecilik yapmaktadır. 1999-2022 yılları arasında, kurucusu olduğu Kanal SİM TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü.

Halen Kanal SİM’de hafta içi her sabah yayımlanan “Sabah Kahvesi” adlı haber/yorum programının yapımcısı ve sunucusudur. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde iki dönem başkanlık yaptı, hala yönetim kurulu üyesidir.

Kıbrıs’ta federal çözüm ile bütün Kıbrıs’ın AB üyesi olmasına açık destek veren iki toplumlu Avrupalı Gazeteciler Derneği-Kıbrıs adlı oluşumun aktif üyesidir. Sürekli Basın Kartı ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) kartı sahibidir.

Çeşitli dönemlerde üniversitelerin iletişim fakültelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak sorumluluk üstlenmiştir. Aralarında AB, AP, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği, Friederich Ebert Vakfı gibi uluslararası kuruluşların da yer aldığı çok sayıda konferans ya da panelde konuşmacı olarak yer almıştır.

“Ankara’ya Kafa Tutan Adam” ve “Uçakla Gelen Altı Tabut” adlı kitapları yayımlanmıştır. “Bölünmüş Başkentin Hayalet Havaalanı” ve “Uçakla Gelen Altı Tabut” belgesellerinin yapım ve yönetimini üstlenmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.