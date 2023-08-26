Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü, dün Saint Tropez Restoran çemberinde “Trafikte Can Güvenliği İstiyoruz” sloganıyla eylem düzenledi.

Trafikte can güvenliği için düzenlenen eylemde, özellikle son aylarda trafikte yaşanan sıkıntılara ve Alsancak yolundaki güvensiz trafik sistemine yönelik farkındalık amaçlanırken, basın açıklaması da yapıldı.

Eyleme CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, CTP Girne milletvekilleri ve Alsancak Ocak Örgütü yöneticileri de katıldı.

Eylemde okunan basın açıklamasında yapılan tüm uyarılara rağmen Alsancak ana yolunun büyük eksikliklerle ve güvenlik tedbirleri tamamlanmadan kullanıma açıldığı belirtildi ve son kat asfaltı dahi dökülmemiş, yolu ayıran bordürleri eğreti ve orta refüjde bariyer olmayan yolda sürekli kazalar meydana geldiği kaydedildi.

Ayrıca, yolu kullanan herkesi "canından bezdiren" trafik sıkışıklığını da değinilerek, okulların açılmasıyla yaşanacak yoğunluğa da dikkat çekildi, özellikle Alsancak köy girişinde dönel kavşak (çember) yapılması ihtiyacının net olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

Bakanlık ve müteahhit firmanın eleştirildiği açıklamada, ölüm tehlikesi barındıran, tamamlanmamış durumdaki yolun bölge halkına reva görülmesi protesto edildi ve hükümete Alsancak ana yolunun tamamlanması ve yoldaki aksaklıkların giderilmesi için son uyarının yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bu uyarıyı dikkate alarak gereğini yapmamaları halinde yaşanabilecek kaza ve ölümlerin vebali, başta bu yolu açtıklarını övünerek ilan eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olmak üzere, hükümetin boynuna olacaktır.” denildi.