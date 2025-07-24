Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), orman yangınlarına karşı derhal önlem alınması, dayanışma ve iş birliği içerisinde olunması çağrısında bulundu.

CTP’den yapılan açıklamada, Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan "şiddetli orman yangınları ve mahvedici neticelerinin herkesi derinden sarstığı kaydedilerek, yangınların sadece ağaçları değil; canlı yaşamı, doğayı ve insan hayatını da tehdit eden çok boyutlu bir felaket olduğu" belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’de binlerce insanın tahliye edilmek zorunda kaldığı, can kayıpları yaşandığı, yerleşim yerleri boşaltıldığı hatırlatılarak, Güney’de ise Limasol ve Baf bölgesinde dün başlayan büyük çaplı yangınlarda can kayıpları yaşandığı, birçok köyün tahliye edildiği, evler, ormanlık alanlar ve ekosistemlerin geri dönüşü olmayan şekilde zarar gördüğü kaydedildi.

-“En küçük ihmal felaket dönüşebilir… Toplumlararası iş birliği hiç olmadığı kadar hayati”

“Yaşanan acıları en derinden hissediyor, bir daha yaşanmaması adına hemen şimdi önlem alınması ve işbirliğinin hiçbir şarta bağlanmaması için çağrıda bulunuyoruz.” denilen açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın da benzer bir yangın riski altında olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi.

“Hava sıcaklıklarının 43–44 dereceye ulaştığı, nem oranlarının son derece düştüğü ve saatte 40–50 km’ye varan rüzgarların etkili olduğu günlerden geçiyoruz. Bu şartlar, en küçük bir ihmalin büyük bir felakete dönüşmesine neden olabilir. Artık ortadaki tablo nettir: İklim krizi, geleceğin değil bugünün sorunudur. Bu kriz, yalnızca sınır tanımayan bir doğa felaketi değil; aynı zamanda ortak acımız ve ortak sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla bölgesel dayanışma ve toplumlar arası iş birliği, hiç olmadığı kadar hayati hale gelmiştir.”

- "Kriz masası oluşturulmalı, ilgili birimler sahada hazır bulunmalı, iş birliği siyasi hesaplara heba edilmemeli”

Cumhurbaşkanı başkanlığında önleyici bir kriz masasının koordinasyon adına derhal oluşturması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Orman Dairesi, İtfaiye, Sivil Savunma, belediyeler ve diğer tüm ilgili birimler eşgüdüm içinde, 7/24 esasına dayalı olarak sahada hazır bulunmalıdır. Teknolojik gözlem kapasitesi arttırılmalıdır. Halkla sürekli, açık ve doğru iletişim kurulmalı; riskli bölgelerde yaşayan yurttaşlarımız düzenli olarak bilgilendirilmelidir.

Türkiye, Güney Kıbrıs, İngiliz Üs Bölgesi Yönetimi ve bölgedeki diğer ülkelerle iş birliği kanalları açılmalı; şimdiden istişare yapılmalı ve ortak müdahale ve yardım mekanizmaları devreye konulmalıdır. Bu konularda ortak hareket etme modelleri ve iş birliği siyasi hesaplara heba edilmemelidir.”

Bu çağrının bir uyarı değil, bir sorumluluk çağrısı olduğu kaydedilen açıklamada, felaket olduktan sonra müdahale etmek yerine, şimdi harekete geçmek zorunda olunduğu vurgulandı.

- "Halka uyarı… Ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakmayın, sigara izmaritlerini ve cam şişeleri doğaya bırakmayın”

“Gecikme felaketi büyütür, önlem hayat kurtarır.” vurgusu yapılan açıklamada, halka yönelik de şu çağrılarda bulunuldu:

“Ormanlık ve kırsal alanlarda asla ateş yakmayınız. Sigara izmaritleri ve cam şişeler gibi yangına neden olabilecek maddeleri doğaya bırakmayınız. Herhangi bir şüpheli durum karşısında derhal yetkililere bilgi veriniz. Duyarlı, dikkatli ve dayanışma içinde olunuz.”

Açıklamada bu toprakların çocukları olarak ormanları, doğal varlıkları ve canlı yaşamını koruma görevinden asla geri durulmayacağı belirtilerek, yangın çıkmadan önlem almanın mümkün ve gerekli olduğu kaydedildi.

CTP'den yapılan açıklamada “Doğayı, yaşamı ve geleceğimizi korumak için şimdi birlikte ve sorumlulukla hareket etme zamanıdır.” denildi.