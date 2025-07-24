Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta meydana gelen yangın felaketleri ve bu felaketlerin yol açtığı can kayıplarının canlarını yaktığını belirtti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir’deki yangında on orman işçisinin hayatını kaybetmesinin, yaşanan felaketin boyutunu gösterdiğini ve acılarını katladığını ifade etti.

Bengihan, “Güney Kıbrıs’ta meydana gelen büyük yangında da can kayıpları yaşanırken, Kuzey’den yapılan yardım tekliflerinin kabul edilmemesi, böylesine büyük felaketler karşısında dahi siyasi kaygılarla iş birliğinden kaçınılması hem insanlık, hem de doğamız adına üzüntü vericidir” dedi.

Büyük yangın felaketlerinin Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta yol açtığı kayıplar nedeniyle yaşanan acıları paylaştıklarını kaydeden Bengihan, bu tür felaketler karşısında dayanışma ve iş birliğine her insanın, kurumun veya devletin bir gün ihtiyacı olabileceğini hatırlattı.

Bengihan, hiçbir kaygının insan hayatını ve doğayı koruma kaygısının önüne geçmemesini temenni etti.