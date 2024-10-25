Görüşmede Meclis başkanlığı seçimi, erken seçim ve ülke gündemindeki diğer konular ele alınacak.

Toplantıda CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, MYK üyeleri ve Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Filiz Besim, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, MYK üyeleri, Hasan Umur, Evrim Hınçal ve Yasemin Çobanoğlu da hazır bulundu.

Heyetlerin görüşmesi öncesinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile TDP Genel Başkanı Zeki Çeler basına yaptıkları açıklamada, erken seçim çağrısında bulundu.

-Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP heyeti ile Meclis Başkanlığı seçiminde son yaşanan süreci değerlendireceklerini söyleyerek, Meclis’in toplumdan koparıldığını, siyasetin dibe vurduğunu savundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçimi konusunda da değerlendirmede bulunan Çeler, “Ziya Öztürkler sözde Cumhuriyet Meclisi Başkanı’dır ve Meclis’in alacağı kararlar bizim gözümüzde sözde kararlar olacaktır” dedi.

Çeler, bu noktada yapılması gerekenin bir an önce erken seçim kararı almak olduğunu söyledi.

Meclis’ten çekilme ve sine-i millet yönündeki adımların söz konusu olmaması gerektiğini dile getiren Çeler, bunun yerine toplumun Meclise sahip çıkması, Meclis’in topluma dönmesi gerektiğini söyledi.

Anayasa’ya göre 10 gün içinde Divan oluşturulması gerektiğini, bu sürenin aşıldığını belirten Çeler, “Anayasa’ya aykırı bir durum var” dedi.

Ülkede sosyal ve kültürel yozlaşma yaşandığın ileri süren Çeler, erken seçim çağrısını yineledi.

Meclis’te toplumu yansıtan bir aritmetik oluşmasının önemine işaret eden Çeler, CTP ile adalet, demokrasi ve toplumda umut yaratacak siyaset yapmakla ilgili neler yapılabileceğini görüşeceklerini belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, CTP’nin Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananlardan önce erken seçim çağrısı yapmaya başladığını, gelinen noktada ise erken seçime gitmek için daha açık bir tablo oluştuğunu söyledi.

Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili Meclisin üç hukukçusundan görüş istendiğini, hukukçuların “çift mührün geçersiz oy olduğuna” ilişkin görüş verdiğini, buna rağmen Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı olduğunun Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi.

Başkanlık sistemi gibi gündemler yaratılarak yapılarak açıklamalarla gerçek sorun ve sorumluluğun üzerinin örtülmek istendiğini savunan Erhürman, “Hangi başkanlık sisteminde parlamento, meclis başkanı yoktur?” dedi.

Sorunun Meclis, ya da parlamento olmadığını, UBP’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğünü sindiremediğini savunan Erhürman, “Çözüm erken seçimdir” diye konuştu.

TDP’ye dirayetli tutumu için teşekkür eden Erhürman, mücadelenin toplumsal olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.