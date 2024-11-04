Şahali: “(Öztürkler’in) Tamamlanmamış bir şeçimle başkan ilan edilmesi meşru değil”

İncirli: “Bu ülkede yaşayan herkes Öztürkler’in seçilmediğini biliyor”

CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, hükümet ortaklarının basın toplantısının ardından Meclis salonunda basına açıklamalarda bulundu. Milletvekilleri, Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmediğini vurguladı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Biz halkın meclisine sahip çıkıyoruz.” diyerek, mevcutta Meclis’te yasal olarak seçilmiş tek kişinin Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe olduğunu kaydetti.

Eski Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin “seçildiği iddia edilen” Ziya Öztürkler’e görevi devrederek görevinden feragat ettiğini, Ziya Öztürkler’in ise Meclis Başkanı seçilmediğini ve tamamlanmamış bir şeçimle başkan ilan edilmesinin meşru olmadığını savunan Şahali, sürecin sonuçlandırılması isteği ile hareket ettiklerini belirtti.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ise konuşmasına, hükümet ortaklarının basın toplantısında soru sorulmasına fırsat verilmemesini eleştirerek başladı ve UBP’nin demokrasi anlayışını eleştirdi.

“Bu ülkede yaşayan herkes Öztürkler’in seçilmediğini biliyor.” diyen İncirli, kendilerinin Meclis çalışmalarını engellemeye çalışmadıklarını söyledi ve hukukun çiğnenmesini kabul etmediklerini ekledi.

UBP grubunun Meclis Başkan adayını sunmasını ve seçimin yapılmasını isteyen İncirli, “Ondan sonra biz de adayımızı duyuracağız.” dedi. İncirli, UBP grubunun yeniden bir başkan seçimine aday göstermeye cesaret edemediğini de savundu.

Hukukun önemine vurgu yapan İncirli, hukuk tanımazlığın bedelinin çok ağır olacağını vurguladı, “Çok kararlı ve dikkatliyiz. Bu mücadele halk için yapılıyor. Bu mücadelemiz sürecek.” dedi.