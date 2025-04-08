Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Anayasa gereği düzenli toplanması gereken Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun üçlü koalisyon Hükümeti'nin yarattığı ve toplumsal gerilime sebep olan "suni gündem" nedeniyle kilitlendiğini savundu.

CTP'den yapılan yazılı açıklamada, "Gerek Anayasa, gerekse Meclis İç Tüzüğü gereği toplanması gereken Meclis Genel Kurulu’nu çalışamaz hale getirenlerin bu topluma verebileceği hiçbir şey kalmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Hükümet partilerinin nisabı sağlayamaması yüzünden dün toplanması gereken Meclis Genel Kurul'unun yapılamadığına işaret edilen açıklamada, bugün ise Ulusal Birlik Partisi'nin sabah saat 10.00 civarında başlayan grup toplantısının saat 16.30’a kadar devam ettiği, ardından da UBP’li milletvekillerinin Meclis’ten ayrıldığı ve Meclis'in bugün yine açılamadığı kaydedildi.

Bu tavrın sadece muhalefete değil, topluma karşı da sorumsuzluk ve saygısızlık olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerek CTP grubuna mensup, gerekse bağımsız milletvekilleri iki gün saatler boyunca Meclis’te toplantıları bekledi. Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler, bugün Genel Kurulu açmak için herhangi bir girişimde bulunmamıştır.

Hükümetin kimseyle istişare kurmadan eğitimle ilgili Disiplin Tüzüğü’nde yaptığı değişiklikle patlak veren gerilimin geldiği nokta, belli ki hükümetteki partileri de kilitlemiştir. Gerek Anayasa, gerekse Meclis İç Tüzüğü gereği toplanması gereken Meclis Genel Kurulu’nu çalışamaz hale getirenlerin bu topluma verebileceği hiçbir şey kalmamıştır.”