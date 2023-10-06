Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, devlet okullarındaki eksiklikleri yerinde görmek ve öğretmenlerle istişare etmek amacıyla okul ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP heyeti, ziyaretlerin ikinci haftasında Şehit Zeki Salih İlkokulu, Canbulat İlkokulu, Şht. Osman Ahmet İlkokulu ve Ticaret Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen ve okullardaki eksiklikleri yerinde gören CTP heyeti, çözüm önerilerini sundu, eğitimdeki sorunları çözmek için hazırladıkları politikaları anlattı.