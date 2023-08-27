CTP Mağusa İlçesi Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin düzenlediği köy ziyaretleri devam ediyor.Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve Sami Özuslu, Alaniçi ve Yıldırım köylerini ziyaret etti.
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