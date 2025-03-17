Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü, 15. Olağan Kongresi’ni 14 Mart Cuma akşamı Lefkoşa İlçe Örgütü binasında gerçekleştirdi. CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre kongrede Alev Şensoy yeniden Başkanlığa seçildi.

Kongreye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, milletvekilleri Filiz Besim, Sıla Usar, Ürün Solyalı, Sami Özuslu, Kadın MYK üyeleri, Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kongre, demokrasi şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından divan oluşturularak konuşmalara geçildi. CTP Lefkoşa Kadın Örgütü Başkanı Alev Şensoy, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve Genel Başkan Tufan Erhürman, yaptıkları konuşmalarda kadın mücadelesinin önemine vurgu yaptılar. Örgütlü mücadelenin güçlendirilmesi ve daha fazla projenin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından organ seçimleri yapıldı. Alev Şensoy’un yeniden başkanlığa seçildiği kongrede, yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Ayşen Çetinsoy, Gamze Kiracıoğlu, Naciye Özdoğa, Hülya Akbil, Serap Demirbilek, Ayşe Yükselir Burçel, Bengiz Eroğlu ve Hatice Bürge.

Birlik, mücadele ve dayanışma mesajlarının verildiği kongrede, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.