Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 29’uncu Olağan Kurultayı parti meclisi üyelerinin belirlenmesiyle sona erdi.

Toplam 1401 üyenin oy kullandığı kurultayda 75 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kurultayda, Genel Başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman’ın hem başkanlığı, hem de Cumhurbaşkanı adaylığı onaylanmış; ardından elektronik oylamayla parti meclisi seçimine geçilmişti.

75 kişilik Parti Meclisi için 128 adayın yarıştığı seçimde, oy verme süresi 21.30’da doldu.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Parti Meclisi’ni kazanan kişiler alfabetik sıraya göre şu şekilde:

"Ahmet Latif, Alev Şensoy, Ali Karavazirler, Alpay Çelebi, Armağan Candan, Asım Akansoy, Aslı Murat, Asya Küçüksu, Ayşe Yükselir, Bengiz Eroğlu, Bilen Sayılı Bozkırlı, Birikim Özgür, Burhan Eraslan, Cemil Sarıçizmeli, Ceyhun Birinci, Çağlar Gulamkadir, Derviş Aygın, Devrim Barçın, Doğukan Akdeniz, Dünay Laçin Soyal, Eda Aşan, Emel Ulaş, Erdoğan Garip, Erdoğan Sorakın, Erkut Şahali, Eylem Afşaroğlu, Fazilet Özdenefe, Feriha Tel, Fide Kürşat, Fikret Civisilli, Fikri Toros, Filiz Besim, Gökhan Paşa, Gülden Karakaya, Haffe Işısal, Halil Uskuri, Hamit Caner, Harika T. Kıral, Hasan Öztaş, Hasan Özüorçun, Hasret Destebanoğlu, Hüda Avşaroğlu, Hülya Akbil, Hülya Devaşan, İpek Akın, Koral Aşam, Laden Serinsu, Mahmut Kanber, Mehmet Ceylanlı, Mehmet Çağlar, Mehmet Kale Kişi, Muhittin T. Özsağlam, Murat Şenkul, Mustafa Gürkan, Mustafa İlgen, Mustafa Sipahi, Mutlu Azgın, Münevver Ebedi Çakmak, Ongun Talat, Osman Bican, Öykü Akcan, Reyhan Soyseven, Salahi Şahiner, Sami Özuslu, Serkan Soyalan, Sıla Usar İncirli, Sonay Demirpençe, Suzan Kısaoğlu, Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay, Tolga Ahmet Raşit, Tülay Sönmez, Ulaş Erzen, Ürün Solyalı, Yüksel Çelebi.”