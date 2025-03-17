"Kıbrıs sorununun federal çözüme kavuşması sadece Kıbrıs için değil, tüm bölgenin istikrar, barış ve huzuru için kritik öneme sahip"

“Tarafları çözüm yönünde irade koymaya davet ediyoruz”

CTP Kadın Örgütü ve CTP Gençlik Örgütü, Cenevre’de yapılacak Kıbrıs zirvesinin hem bölge hem de ülke açısından “ciddi bir fırsat” sunduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun federal çözüme kavuşmasının, sadece Kıbrıs için değil, tüm bölgenin istikrar, barış ve huzuru için kritik öneme sahip olduğunu savundu; tarafları çözüm yönünde irade koymaya davet etti.

CTP Kadın Örgütü ile CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan ortak açıklamada, Cenevre'de bu akşam başlayacak zirvenin, hem bölge hem de ülke açısından ciddi bir fırsat sunduğu belirtildi ve "Kıbrıs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme kavuşmasının, savaş yorgunu bölgemize olduğu kadar, ülkemize de güven, istikrar ve barış getireceğinin bilinciyle, tarafları çözüm yönünde irade koymaya davet ediyoruz. “ ifadelerine yer verildi.

“Bölünmüşlüğün yarattığı ekonomik, siyasi ve sosyal problemlerin, bugün en çok gençleri ve kadınları etkilediği” belirtilen açıklamada, “Eşit, adil ve kalıcı bir barış için tüm tarafların inisiyatif almaları, bir seçenek değil, Kıbrıs'ı yurt bilen her bir birey için bir gerekliliktir.” denildi.

Ortak açıklamada, federal çözümle ilgili şu görüşlere yer verildi:

"Kıbrıs'ı yurt bilen ve bu adada yaşamak için mücadele eden herkesin, haklarını, kimliklerini ve özgürlüklerini güvence altına alan federal çözüm, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların eşit temsili ve yönetim hakkını güvence altına alan yegane çözüm modelidir. Kıbrıs sorununun federal bir çözüme kavuşması, halklar arasında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliklerini teşvik etmek yanında, toplumsal endişeleri giderecek, karşılıklı güveni tesis edecek ve kalıcı barışın temelini oluşturacak bir adım olacaktır.”

“Bugün, Kıbrıs sorununun çözümü için atılacak her adımın, ortak bir geleceğin inşa edilmesine yardımcı olacağı” görüşü paylaşılan açıklamada, “Uluslararası toplumun ve ilgili tüm tarafların, Kıbrıs'ın federal çözümü konusunda daha fazla destek ve katkı sağlaması, sadece Kıbrıs halklarının değil, tüm bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir.” ifadeleri yer aldı.