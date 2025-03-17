Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda gerçekleştirdiği denetimde bir araçta uyuşturucu madde bulundu. Araç sürücüsü E.E.C. (E-30) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yonca Kavşağı yakınlarında tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen bir aracın polis ekiplerince durdurulması sırasında, araçtan bir paket atıldığı tespit edildi. Olay yerine çağırılan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucunda, pakette yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Polisini olayla ilgili soruşturması devam ediyor.