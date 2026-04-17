Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP olarak iktidara gelmeleri durumunda denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini ve daha etkin bir soruşturma yapısıyla şeffaflığın sağlanacağını belirterek, “Yolsuzlukla mücadelede güçlü ve etkin bir yapı kuracağız” dedi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Kişi, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın konuğu oldu.

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişi, ülkedeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerin görünenin ötesinde olduğunu savundu.

Mehmet Kale Kişi, önlerinde yerel ve genel olmak üzere iki seçim bulunduğuna işaret ederek, CTP’nin her iki seçim için de hazır olduğunu vurguladı. Toplumda güçlü bir değişim isteği olduğunu belirten Kişi, “Toplumun genel duygu yapısı değişimden yana. Ara seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi bunun en açık göstergesidir. Mevcut yapıdan ciddi bir rahatsızlık vardır ve bu yapı istikrarlı bir şekilde değişmek istenmektedir” dedi.

Kişi ayrıca, yerel ve genel seçim takvimlerinin birleştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını da dile getirerek, “Haziran ayında seçime gidilmelidir” dedi.

UBP’nin seçimleri ertelediğini ve bunun toplumda biriken tepkiyi artırdığını öne süren Kişi, Meclis önünde gerçekleşen eylemleri hatırlattı. Yaşananların yalnızca hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasıyla açıklanamayacağını vurgulayan Kişi, “Konu çok daha derindir. Toplum tepkisini gösterecek yer arıyor” dedi.

Hükümetin görevde kaldığı sürece tahribatın büyüdüğünü savunan Kişi, bu nedenle erken seçim taleplerini ısrarla yinelediklerini belirterek, mevcut yapının değişmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Kişi, CTP’nin, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, planlı veriye ve bilime dayalı bir program hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Parti olarak düzenledikleri çalıştaylara dikkat çeken Kişi, “CTP geldiğinde ne yapacak sorusunun yanıtı için ciddi bir mesai harcadık” dedi.

Geçici bir seçim manifestosundan öte, doğrudan uygulanabilir bir hükümet programı hazırladıklarını vurgulayan Kişi, “CTP halkın beklentilerine yanıt veren bir hükümet kuracak” dedi.

12 başlıkta yürütülen çalıştayların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kişi, bu sürece bürokratlar, akademisyenler ve ilgili tüm paydaşların katkı koyduğunu ifade etti.

Kişi, ekonomi ve maliye başlığında yapılacak çalıştayın ardından tüm raporların detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Kişi, halkın en çok “CTP geldiğinde ne yapacak?” sorusunu sorduğunu dile getirerek, “Yapacağımız lansmanla birlikte CTP’nin ne yapacağı herkes için açık ve tatmin edici olacak” dedi.

Kişi, gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinerek, ortaya çıkanların buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğunu savundu. Devletin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kişi, daha etkin bir soruşturma yapısının kurulacağını ifade etti.

“Yolsuzlukla mücadelede güçlü ve etkin bir yapı kuracağız” diyen Kişi, Başbakanlık Denetleme Kurulu başta olmak üzere mevcut kurumların daha etkin hale getirileceğini belirtti ve aynı zamanda bilgi ve belgelerin güvenli şekilde toplanabileceği yeni sistemlerin oluşturulacağını söyledi.

Vatandaşın devlete olan güvenini ve umudunu büyük ölçüde yitirdiğini ifade eden Kişi, “Bu umudu ve güveni yeniden tesis edeceğiz. Ülkenin geleceğini hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Hükümete yönelik eleştiriler yapan Kişi, gündemdeki Anayasa Referandumu ve karma oy tartışmalarına da değinerek, bu girişimlerin samimi olmadığını öne sürdü.

“Sayın (Başbakan) Ünal Üstel dünya barışını sağlayacak bir yasa getirse toplum buna hayır der noktaya geldi” görüşünü savunan Kişi, bu tür adımların yalnızca mevcut hükümetin görev süresini uzatma amacı taşıdığını ifade etti.

Kişi, CTP’nin Teknecik Elektrik Santrali’ne gerçekleştirilen ziyareti hatırlatarak, yaz ayına kadar devre dışı olan iki ünitenin tamir edilemeyeceğini ve bu durumun kış aylarına sarkacağını söyledi.

Yaz döneminde elektrik kesintilerinin kaçınılmaz olduğunu belirten Kişi, “Enerji açığı ortadaydı ve ihtiyaç duyulan yatırımlar yapılmadı” dedi. Elektrik üretiminin önemine işaret eden Kişi, “Ülkenin ihtiyacını esas alan ciddi ve zorunlu bir planlama anlayışı derhal hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Basın kuruluşları, basın emekçileri ve vatandaşların yayınlarına yönelik spam faaliyetleri ile yayınların kesintiye uğratılmasına dönük girişimleri de değerlendiren Kişi, bunun ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokratik toplum düzenine açık bir müdahale olduğunu söyledi. “Algoritma manipülasyonlarıyla iletileri, haberleri ya da eleştirileri sildirmek gerçeği asla yok edemez” diyen Kişi, tüm iletişim kanalları kapatılsa dahi gerçeğin mutlaka bir şekilde ortaya çıkacağını ve toplum tarafından duyulacağını vurguladı.