Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Yenierenköy Balıkçı Barınağı’nı ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, beraberindeki heyetle liman alanını inceleyen İncirli, bölge balıkçılarıyla bir araya gelerek yaşanan sorunları dinledi.

Ziyarette, bölge balıkçıları, liman giriş ve çıkış noktasında deniz kumunun birikmesi nedeniyle teknelerin giriş çıkışında ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyerek, sorunun çözümü için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

İncirli, bölge halkının ve balıkçıların taleplerinin karşılanmasının önemli olduğunu ve üretim ile yerel ekonominin desteklenmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.