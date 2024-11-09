Lefkoşa, 9 Kasım 24 (TAK): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cimnastik Federasyonu’nu ziyaret ederek, başarılı sporcular, antrenörler ve yöneticilerle bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyarette Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Erhürman, elde edilen başarılardan ötürü minik sporcuları tebrik etti ve sporculara ve antrenörlere çalışmalarında başarılar diledi.

“Cumhuriyet Sensin Minik Kızlar KKTC Şampiyonası’nda” ilk 10’a girerek Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek cimnastik müsabakalarına katılmaya hak kazanan minik sporculara plaket veren Erhürman ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda” başarı elde eden Nida Toko, Elvin Altındağ ve Aslı Aslı’ya da plaket takdiminde bulundu.

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