Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimine ilişkin anlaşmada değişiklik yapıldı.

Taraflar arasında 23 Ocak 2019 tarihinde imzalanan anlaşmanın 6’ncı maddesi, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak ve bürokrasinin azaltılması amacıyla yeniden düzenlendi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, anlaşma, bugün imzalandı. Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti adına ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı imza attı.

Söz konusu değişiklik, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “Ulusal Sürücü Belgelerinin / Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma” ile resmiyet kazandı.

Yeni düzenlemeye göre, taraf ülkelerin yetkili makamlarınca değiştirilen sürücü belgesi veya sürüş ehliyeti, belge sahibine, ilgili ülke sınırları içinde o ülkeye ait sürücü belgesinin kullanılabileceğini bildiren resmî bir tutanakla birlikte iade edilecek. Böylece hem işlemlerin hızlandırılması hem de vatandaşların idari süreçlerde karşılaştığı yükün azaltılması hedefleniyor. Tadil anlaşması, tarafların gerekli iç hukuk prosedürlerini tamamladıklarını birbirlerine diplomatik yollarla bildirmelerinin ardından yürürlüğe girecek.